Treinador do Nacional antevê jogo com golos diante do Estoril Praia

O treinador Tiago Margarido perspectivou hoje um jogo com muitos golos entre Nacional e Estoril Praia, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, destacando que as duas equipas praticam um futebol ofensivo.

"Vai ser um jogo animado, com duas equipas que praticam um futebol positivo. Haverá golos, certamente, e espero que o Nacional marque mais do que aqueles que o nosso adversário poderá fazer", referiu o técnico do emblema insular, em conferência de imprensa, após o derradeiro treino da semana.

Sobre o adversário, Margarido elogiou a adaptabilidade do treinador escocês Ian Cathro, que tem "ideias boas" e procura sempre criar uma "'nuance' diferente" em cada jogo.

"Preparamos o jogo para algumas variações possíveis, contando com a estrutura com que têm jogado mais ultimamente, que é um '4x2x2x2'. Tivemos muita atenção em controlar os movimentos do João Carvalho e do Rafik Guitane naquelas zonas mais interiores, portanto, focámo-nos muito nesse trabalho", explicou.

O 'timoneiro' dos madeirenses comentou ainda as recentes declarações do presidente Rui Alves relativamente ao vídeoárbitro (VAR), que, na opinião do líder 'alvinegro', apenas deve intervir em casos de erro claro e óbvio, deixando de parte os lances de interpretação.

As críticas surgem depois de, na última jornada, no empate diante do Moreirense (1-1), o vídeoárbitro ter chamado o árbitro para reverter uma grande penalidade a favor do Nacional, por um presumível corte com o braço de Francisco Domingues, com o resultado ainda em 0-0, tendo Margarido corroborado as palavras do presidente nacionalista.

"Acho que o Nacional é uma das equipas com mais lances revertidos através do videoárbitro e os árbitros também são muito condicionados nesse sentido, porque podem sofrer pela questão da dupla penalização e acabam por jogar sempre pelo seguro, que passa por reverter a decisão que tiveram em campo", notou.

O treinador, natural do Porto, acrescentou ainda que o "critério tem deixado muito a desejar", no que diz respeito às intervenções do videoárbitro em partidas do Nacional, considerando que apenas devem ser analisados lances de natureza clara e óbvia.

Para a receção aos 'canarinhos', todas as mulheres têm entrada gratuita, assim como os sócios com as quotas em dia, algo que pode ajudar a 'empurrar' a equipa para a vitória.

"Os adeptos do Nacional percebem a importância que têm nos nossos jogos em casa e, como sempre, faço um apelo para nos ajudem, porque, de facto, eles são muito importantes e sabem o papel que podem ter no jogo", vincou.

Ainda a trabalhar à margem do grupo, os lesionados Ivanildo Fernandes e Ulisses Rocha continuam sem data prevista para voltar aos relvados, ao passo que Filipe Soares, João Aurélio e José Gomes já reintegraram os treinos e permanecem "em dúvida", segundo o Margarido.

O Nacional, 15.° classificado, com 22 pontos, recebe no domingo o Estoril Praia, oitavo, com 34, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.