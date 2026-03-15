Golpe inicial do Estoril dificulta aspirações do Nacional

O Nacional perdeu, esta tarde, com o Estoril Praia, por 1-0 , em partida referente à 26.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Madeira, num encontro importante para as aspirações alvinegras, o início não poderia ter sido mais ingrato para a formação insular. Logo aos 8 minutos, o Estoril adiantou-se no marcador na sequência de um canto exemplarmente batido por João Carvalho. Ao primeiro poste, Felix Bacher antecipou-se a Kaique e, com uma impulsão certeira, cabeceou para o fundo das redes.

O jogo manteve-se vivo e bem disputado, com momentos de intensidade e com potencial para que o marcador tivesse sofrido novas alterações antes do intervalo, o que acabou por não acontecer.

No segundo tempo, o Nacional manteve os olhos postos na baliza dos visitantes. A equipa alvinegra procurou aumentar a presença na área e pressionar mais alto, tentando encontrar espaços na defensiva adversária. Contudo, as alterações promovidas pelo técnico do Estoril acabaram por trazer maior equilíbrio e conforto ao conjunto lisboeta, que conseguiu gerir melhor o ritmo do jogo.

Com este resultado, os alvinegros descem para a 16.ª posição do campeonato, que é lugar de play-off. Na próxima jornada, no dia 21 de Março (sábado), às 15h30, deslocam-se ao reduto do Famalicão.

Confira o único golo desta partida:

0-1 Estoril Praia (Bacher, 8')