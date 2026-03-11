Paradeiro de novo líder supremo desconhecido após relatos de que ficou ferido

O paradeiro do novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, permanece desconhecido, após relatos de que terá ficado ferido no ataque aéreo que matou o pai, mas em Teerão é assegurado que continua "são e salvo".

Mojtaba Khamenei não apareceu em público desde que foi escolhido para suceder no passado domingo ao pai, morto no primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

"Ouvi relatos de que Mojtaba Khamenei tinha sido ferido. Perguntei a amigos que têm contactos. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo", afirmou na rede Telegram Yusef Pezeshkian, filho Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e também é conselheiro do Governo.

Esta declaração foi a primeira de uma autoridade iraniana entre crescentes especulações dos últimos dias sobre a condição do clérigo de 56 anos desde o ataque em Teerão, no qual também morreu a mãe e a mulher do novo líder supremo.

Mojtaba Khamenei "também estava lá e foi ferido nesse bombardeamento", disse Alireza Salarian, embaixador iraniano em Nicósia, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

"Ouvi dizer que foi ferido nas pernas, na mão e no braço", relatou, antes de comentar: "Não creio que esteja em condições (...) de fazer um discurso".

A televisão estatal iraniana apresentou Mojtaba Khamenei como um "veterano ferido da guerra do Ramadão", sem fornecer pormenores, referindo-se ao conflito iniciado durante o mês sagrado do jejum muçulmano.

Israel acredita igualmente que o novo líder supremo do Irão foi ferido no início da guerra, de acordo com a agência de notícias Associated Press, que citou sob anonimato um oficial dos serviços de informações israelitas e um reservista com conhecimento da situação.

No entanto, nenhum deles deu detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

Embora permaneça fora da vista do público, o rosto do novo líder é exibido em numerosos cartazes e faixas nas ruas de Teerão, segundo jornalistas da agência de notícias France Presse (AFP).

Um deles mostra-o a receber simbolicamente a bandeira nacional do pai, Ali Khamenei, sob o olhar do fundador da República Islâmica, Ruhollah Khomeini.

Milhares de apoiantes do Governo iraniano entoaram também o seu nome em manifestações sucessivas no centro de Teerão e que continuaram hoje, em homenagem aos oficiais mortos nos ataques aéreos de Israel e Estados Unidos.

No entanto, gritos de "Morte a Mojtaba!", proferidos por anónimos a partir de janelas durante a noite, também evidenciam a oposição de muitos iranianos, descreveu a AFP.

Mojtaba Khamenei é considerado um conservador devido aos laços estreitos com a Guarda Revolucionária desde que se tornou num veterano da guerra Irão-Iraque, na década de 1980, ao serviço da força ideológica da República Islâmica.

É retratado como um dos responsáveis ??pela repressão das vagas de protestos antigovernamentais desde 2009, a última das quais, ao longo do mês de janeiro, foi respondida com uma violência sem precedentes e que causou dezenas de milhares de mortos e detidos.

A AFP relatou que, nas redes sociais, os iranianos perguntam, muitas vezes em tom jocoso: "Onde está ele?", especulando sobre o local em que poderá estar escondido dos bombardeamentos intensivos de Israel e Estados Unidos que têm fustigado Teerão.

Entretanto, o poder é personificado por outros líderes, como o chefe do Conselho de Segurança nacional, Ali Larijani, e o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Antes da eleição, o Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que Mojtaba Khamenei "seria inaceitável" como líder supremo.

"Se ele não tiver a nossa aprovação, não durará muito tempo", avisou, repetindo avisos no mesmo sentido de Israel.

"Qualquer líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para continuar e liderar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e oprimir o povo iraniano será alvo de eliminação", avisou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz.

Os principais países aliados de Teerão, incluindo Rússia e movimentos armados aliados na região -- o palestiniano Hamas, o libanês Hezbollah e os Huthis no Iémen - felicitaram Mojtaba Khatami pela eleição numa Assembleia de Peritos.

Ao mesmo tempo, vários países do Médio Oriente alertaram para relações com Teerão em perigo devido aos ataques aéreos iranianos que estão a sofrer em retaliação da ofensiva de Israel e Estados Unidos.