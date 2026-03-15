XI Madeira Roller Marathon leva patinagem à Avenida do Mar

Intitula-se "o maior torneio de patinagem de velocidade da Madeira" e tem provas para i afirmar. Decorre durante três dias e chega hoje ao fim, depois de passar na sexta-feira, 13 de Março pela pista do Faial, em Santana, e ontem 14 de Março, pela pista da Calheta, culminando hoje, 15 de Março, pela baixa do Funchal, mais precisamente pelas duas avenidas junto ao mar, a do Mar e das Comunidades Madeirenses e a Sá Carneiro. É o MADROLLER 2026, e traz emoção à estrada sob rodas, mas não viaturas, e sim patins.

MadRoller traz finais de velocidade à pista da Calheta O segundo dia de competição do XIX Torneio Internacional MadRoller, organizado pelo Calheta Roller Skate, fica marcado pelas finais dos 500 metros, uma das provas mais rápidas e espectaculares da patinagem de velocidade. A corrida, disputada na pista dos Prazeres, reúne alguns dos melhores patinadores do circuito internacional e promete ser um dos momentos mais intensos do fim-de-semana.

Como referido, depois do Biosfera Roller Skate em Santana e do Calheta Roller Skate na Calheta, hoje o Funchal recebe o terceiro dia do Madroller, a XI Madeira Roller Marathon/1.ª etapa da Taça do Mundo, que decorre entre as 10h00 e as 12h30, começando com as provas Nano/Micro/Mini Maratona (escalões mais novos), seguindo-se a Maratona (juniores/seniores). A entrega de prémios decorre pelas 12h30.

Outros assuntos em agenda

11h00 - Irmãs Paulinas celebram a Eucarística do ano jubilar (75 anos) de presença da sua Congregação, em Portugal, missa essa celebrada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Sé Catedral do Funchal.

11h30 - Inciativa do Grupo Parlamentar do PSD Madeira junto ao Empreendimento Habitacional das Eiras, no Caniço.

14h00 - Marítimo desloca-se a Alverca, mas para jogar com a União de Leiria, em jogo para a II Liga.

15h00 - AD Machico recebe o Bragança para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico.

15h30 - Nacional recebe o Estoril Praia da I Liga, em jogo da I Liga no Estádio da Madeira.

18h00 - XXXIX Festival de Música da Madeira apresenta o Ahora Quintet no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no dia 15 de Março, este que é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e o Dia Internacional de Combate à Islamofobia:

1147 - D. Afonso Henriques toma Santarém.

1493 - Cristóvão Colombo regressa a Maiorca, no final da viagem de descoberta da América.

1815 - Nasce o Grão-Ducado do Luxemburgo.

1909 - Os vinicultores do Douro amotinam-se. Em causa, os acordos de concessão do vinho do Porto.

1916 - Toma posse o Governo de António José de Almeida, aliança dos partidos Evolucionista e Democrático favoráveis à entrada de Portugal na Grande Guerra, de 1914-1918.

1939 - As tropas nazis invadem a Checoslováquia, completando a anexação do país.

- Guerra Civil de Espanha. É criado o campo de Gurs, nos Pirenéus franceses, para receção dos refugiados espanhóis.

1943 - II Guerra Mundial. Aviões japoneses atacam Darwin, Austrália.

1961 - A UPA, União dos Povos de Angola, lança os primeiros ataques a fazendas e vilas do norte do país.

1962 - Nascimento oficial da personagem Mafalda como peça de uma campanha publicitária para máquinas de lavar que nunca foi lançada. Quino, pseudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, o criador da "contestatária", considera que Mafalda só nasce em setembro de 1964 quando aparece a primeira tirinha na revista semanal Primera Plana.

1963 - Os Estados Unidos propõem a criação do sistema de comunicações "Hot Line", entre Washington e Moscovo.

1973 - Delegações dos Estados Unidos e da URSS começam, em Viena, Áustria, a quarta ronda das conversações SALT, sobre a limitação de armas estratégicas.

1975 - Pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, emitido pelo Conselho da Revolução e publicado no Diário do Governo nº. 63/1975, são nacionalizadas todas as companhias de seguros com sede no continente e ilhas adjacentes, com exceção das Companhias de Seguros Europeia, Metrópole, Portugal, Portugal Previdente, A Social, Sociedade Portuguesa de Seguros e O Trabalho, dada a significativa participação de companhias de seguros estrangeiras no seu capital, das agências das companhias de seguros estrangeiras autorizadas para o exercício da atividade de seguros em Portugal e das mútuas de seguros.

- Morre, com 69 anos, o grego Aristotle Socrates Onassis, magnata que desenvolveu uma frota de superpetroleiros e cargueiros.

1979 - Portugal assina o acordo de garantia de investimento com a República Federal da Alemanha.

1981 - Morre, com 82 anos, o escritor e cineasta francês René Chomette, René Clair, realizador de "Paris qui dort" (1924), "Un Chapeau de paille d'Italie" (1927), "Sous les toits de Paris" (1930), "Le Million" (1931), "À nous la liberté!" (1931), "O fantasma vai para o oeste" (1935) e "Le Silence est d'or "(1947).

1984 - O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Vítor Saúde Maria, refugia-se na embaixada portuguesa da capital guineense.

1985 - A Assembleia da República aprova a Lei que prevê a correção extraordinária do arrendamento habitacional para contratos anteriores a 1980.

1988 - O Tribunal Constitucional publica no Diário da República a dissolução da Organização Comunista Marxista Leninista Portuguesa (OCMLP).

- O Senado dos Estados Unidos ratifica o Tratado de Proteção da Camada de Ozono.

1990 - O Soviete Supremo elege Mikhail Gorbachov Presidente executivo da União URSS.

- O Vaticano e a URSS estabelecem relações diplomáticas.

- Fernando Collor de Mello é investido Presidente do Brasil.

1991 - A Albânia e os Estados Unidos reatam relações diplomáticas.

1994 - Nasce o jornal As Beiras.

1999 - O ministro do Equipamento, João Cravinho, preside à abertura "simbólica" do primeiro estaleiro das obras do metropolitano do Porto.

2000 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e a Rússia reatam relações, em Bruxelas, Bélgica, interrompidas desde a guerra no Kosovo, em 1999, para discutir questões de desarmamento e de estratégia militar.

2001 - A Assembleia da República aprova a lei da contracepção de emergência, também conhecida como "pílula do dia seguinte".

- É aprovada no Parlamento a lei das uniões de facto para casais homossexuais.

2002 - O Tribunal Penal Internacional de Haia para a Bósnia condena a sete anos e meio de prisão Milorad Krnojelac, antigo diretor do presídio sérvio de Foca na Bósnia-Herzegovina, por crimes de guerra e contra a humanidade.

2003 - O secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Hu Jintao, é eleito Presidente da República Popular da China pela Assembleia Nacional Popular, parlamento.

2005 - A escritora portuguesa Lídia Jorge é distinguida pelo Famafest - VII Festival de Cinema e Vídeo, em Vila Nova de Famalicão, com o troféu "Pena de Camilo".

2006 - É apresentado o anteprojeto do Código do Consumidor pelo secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Fernando Serrasqueiro.

- A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos, aprova por ampla maioria, com voto contra dos Estados Unidos, o novo Conselho dos Direitos Humanos, que substitui a Comissão dos Direitos Humanos.

- Morre, com 88 anos, o escritor, jornalista e historiador brasileiro Josué Montello.

2007 - A Assembleia da República aprova na generalidade a proposta de lei do Governo e os diplomas do PSD, CDS-PP, BE e PCP relativos à revisão do Código de Processo Penal.

- Uma operação da Guarda Civil espanhola em várias localidades de Navarra liberta "de um regime de escravatura encoberta" 91 trabalhadores, a maioria portugueses, e deteve 17 exploradores dos operários, 13 dos quais portugueses.

- Morre, com 79 anos, Stuart Rosenberg, realizador norte-americano, de "O presidiário" e das séries televisivas "Os intocáveis", "Twilight Zone" e "Alfred Hitchcok Apresenta".

2008 - Cinco pessoas morrem e 200 ficam feridas devido a explosões registadas num depósito de munições, perto de Tirana, capital da Albânia, levando as autoridades a evacuar as aldeias vizinhas.

2009 - A Igreja Católica dos Estados Unidos anuncia o pagamento de 436 milhões de dólares em 2008, no âmbito dos casos de abusos sexuais praticados por membros do clero.

- Morre, com 70 anos, o artista plástico Manuel Nogueira Alves, mais conhecido por Alvess.

2011 - É publicada a Lei nº. 7/2011, de Identidade de Género, passam a ter legitimidade para requerer a mudança as pessoas de nacionalidade portuguesa, maiores de idade e que não se mostrem interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica, a quem seja diagnosticada perturbação de identidade de género.

- Tem início a revolta de milhares de sírios contra o regime do Presidente Bashar Al-Assad.

2012 - O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova um empréstimo de 28 mil milhões de euros à Grécia, para apoiar o programa de ajustamento económico do governo de Atenas.

2013 - Morre, com 79 anos, Mário Murteira, economista. Em 1974, ministro dos Assuntos Sociais do I Governo Provisório de Adelino da Palma Carlos e, em 1975, ministro do Planeamento e Coordenação Económica dos IV e V Governos Provisórios, presididos por Vasco Gonçalves.

2014 - A Ucrânia acusa a Rússia de ter invadido militarmente o seu território com soldados, helicópteros e veículos blindados, numa aldeia situada no outro lado da fronteira administrativa entre a península da Crimeia e a Ucrânia continental.

- Morre, com 92 anos, o pintor José Penicheiro, conhecido como Zé Penicheiro, iniciou carreira como caricaturista e ilustrador em vários jornais, nacionais e regionais.

- Morre, com 64 anos, Scott Asheton, músico norte-americano e baterista fundador dos The Stooges.

2015 - O Benfica conquista pela primeira vez a Taça Europeia feminina de hóquei em patins, ao derrotar na final a equipa francesa do Coutras, por 5-2, em jogo disputado em Manlleu, Espanha.

- Morre, com 72 anos, Xu Caihuo, antigo general e o mais alto líder militar chinês acusado de corrupção, foi vice-presidente da Comissão Militar Central entre 2007 e 2012.

2016 - A Assembleia da República aprova a proposta de alteração orçamental apresentada pelo Bloco de Esquerda em que as vítimas de violência doméstica ficam isentas de pagamentos de custas judiciais, nos processos penais em que intervenham.

2017 - Os liberais holandeses do VVD, liderado pelo primeiro-ministro Mark Rutte, vencem as legislativas na Holanda e a extrema-direita de Geert Wilders impõe-se como o segundo partido mais votado.

- Morre, com 92 anos, Enrique Morea, antigo tenista argentino e dirigente, tanto da federação argentina, como na Federação Internacional de Ténis.

2019 - Pelo menos 49 pessoas morrem no ataque nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid, no centro de Chirstchurch, na Nova Zelândia.

- Decorrem manifestações em 40 das 48 prefeituras da Argélia. Representantes diplomáticos referem-se a "milhões" de argelinos nas ruas em protestos motivados pela candidatura a um novo mandato do Presidente Abdelaziz Bouteflika.

- Morre, com 88 anos, a atriz brasileira Márcia Real, nome artístico de Eunice Alves, começa a carreira na Rádio Tupi, sendo pouco depois pioneira da televisão brasileira.

2020 - Covid-19: O Governo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e eventos com mais de cem pessoas.

Governo proíbe eventos com mais de cem pessoas e consumo de álcool na rua O Governo decidiu proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a realização de eventos com mais de cem pessoas no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

- Portugal e Espanha limitam a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia da Covid-19.

2021 - França, Espanha e Itália suspendem a vacina da AstraZeneca para a covid-19 por precaução, tal como aconteceu em outros países europeus.

- As autoridades de saúde portuguesas decidem suspender o uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 por motivos de "precaução" e "saúde pública". A decisão é tomada após vários países europeus também já terem suspendido a administração da vacina devido a relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

- O Tribunal Constitucional chumba a lei sobre a morte medicamente assistida, em resposta a um pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que veta o diploma por inconstitucionalidade.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconhece que a Ucrânia não poderá integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), uma das exigências da Rússia para terminar a guerra, os ucranianos estão a tomar consciência dessa impossibilidade.

2023 - Morre, com 83 anos, João da Silva Cascão, maestro, compositor e músico, organizador musical da Gala dos Pequenos Cantores.

2025 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invoca a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para deportar supostos membros de gangues venezuelanos para uma prisão em El Salvador.

Este é o septuagésimo quarto dia do ano. Faltam 291 dias para termo de 2026.

Pensamento do dia: