INE confirma subida da inflação para 2,1% em Fevereiro

A taxa de inflação acelerou para 2,1% em fevereiro, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmando a estimativa rápida divulgada no final do mês passado.

Em fevereiro, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi superior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior, indica o INE.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis como alimentos não transformados e energia, acelerou para 1,9%, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro.

No mês em análise, a variação do índice relativo aos produtos energéticos manteve-se em -2,2%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,7% (5,8% no mês anterior).

Em termos mensais, face a janeiro, o IPC registou uma taxa de variação de 0,1% (-0,7% em janeiro e -0,1% em fevereiro de 2025).

Quanto à variação média dos últimos 12 meses, foi de 2,3%, um valor idêntico ao do mês anterior.

Em fevereiro, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 2,1% (1,9% no mês anterior), taxa superior em 0,2 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do euro (em janeiro, esta diferença tinha sido idêntica).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 2,0% em fevereiro (1,9% em janeiro), taxa inferior à da área do euro (estimada em 2,3%).

O IHPC registou uma variação mensal de 0,1% (-1,0% no mês anterior e -0,1% em fevereiro de 2025) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,1% (valor idêntico no mês precedente).

Numa análise por classes de despesa e face ao mês de janeiro, o INE destaca os aumentos das taxas de variação homóloga dos transportes e dos restaurantes e serviços de alojamento, com variações de 0,6% e 4,8% respetivamente (0,0% e 4,3% em janeiro).

Em sentido oposto, assinala as diminuições das taxas de variação homóloga das classes da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis e da informação e comunicação, com variações de 2,5% e -2,5% respetivamente (2,9% e -2,3% no mês anterior).

Em fevereiro, nas classes com maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC destacam-se a dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e a dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido contrário, salientam-se as classes do vestuário e calçado e da informação e comunicação.

Face a janeiro, o INE aponta o aumento da contribuição para a variação homóloga do IPC da classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, dos transportes e dos restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido inverso, destaca a classe da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis.