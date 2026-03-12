Campeão Miguel Nunes em testes para o Rali do Marítimo

Os campeões regionais de ralis, Miguel Nunes e João Paulo, dedicaram o dia de hoje à realização de testes com o novo Skoda Fabia RS Rally2, com vista à participação no Rali do Marítimo - Cidade de Machico 2026, que se realiza amanhã e sábado.

Trata-se do primeiro contacto da dupla campeã com a nova viatura, tendo para o efeito sido escolhido o concelho de Santana, mais concretamente o sítio da Cova da Roda.

Nos testes participam, igualmente, as outras três equipas que compõem a Lotes Team Tomiauto, compostas por Artur Quintal/Vítor Henriques, tripulando um Skoda Fabia Rally2 Evo, Décio Perestrelo/Cláudio Gomes e Emanuel Martins/Cristiano Freitas, ambas em Renault Clio Rally 4/5.