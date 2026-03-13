ACIF contesta factura das vistorias ao AL

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 13 de Março, dá conta que a taxa de 230 euros cobrada pela Câmara do Funchal está a revoltar o sector. Presidente da Mesa do Alojamento Local critica custo “desproporcionado” das inspecções que já deveriam ter acontecido há 4 anos.

Fique a saber que os preços dos combustíveis disparam apesar do desconto fiscal.

Projecção atlântica e estabilidade jurídica

O I Congresso de Direito Regional deixou, no primeiro dia, contributos para a coesão nacional, para a afirmação autonómica e para a credibilidade financeira e fiscal da Madeira. O valor do autogoverno saiu reforçado num encontro que teve muitos recados ao centralismo.

Exploração de pedra com os dias contados

Descubra que o Governo Regional conta gastar 25 milhões só com a compra de terrenos para o futuro Campo de Golfe do Faial que terá 70 hectares. Construção de um túnel a ligar os vales das ribeiras está em estudo. Empresários com actividades de britagem como Laurindo Mendonça, que ali exerce “há mais de 100 anos”, apreensivos com negócio imobiliário.

Segunda região do país com mais cocaína apreendida

Revelamos ainda que a droga confiscada nos mares da Região corresponde a 30% do todo nacional.

Destaque também para: MC brasileiro Jacaré em estreia no Summer Opening.

