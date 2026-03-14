Guzman e Dupuy vencem prova mais rápida do Calheta Roller Skate

A prova dos 500 metros, uma das mais rápidas e espectaculares da patinagem de velocidade, foi um dos pontos altos do segundo dia do XIX Torneio Internacional MadRoller, que decorre na pista dos Prazeres sob organização do Calheta Roller Skate. A corrida confirmou o elevado nível competitivo da competição, com atletas de equipas profissionais do circuito internacional a disputar os lugares do pódio.

Na final masculina, o triunfo sorriu a Jhoan Guzman, da Junk World Team, que venceu com o tempo de 42,663 segundos. O segundo lugar foi ocupado por Julio Mirena, da SheaStokes Inline Speed, que terminou a apenas algumas centésimas, com 42,688 segundos. O pódio ficou completo com Adrian Alonso, também da SheaStokes Inline Speed, que concluiu a corrida em 43,747 segundos.

No sector feminino, a vitória pertenceu à francesa Marie Dupuy, da SheaStokes Inline Speed, que conquistou o primeiro lugar com o tempo de 47,482 segundos. A neerlandesa Lianne van Loon, da Powerslide Vesmaco World Team, terminou muito próxima, assegurando o segundo lugar com 47,501 segundos. O terceiro posto foi alcançado por Keily Delgado, também da Powerslide Vesmaco World Team, que completou a prova em 48,138 segundos.