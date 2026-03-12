Homem encontrado morto em residência no Funchal

Um homem de 89 anos foi encontrado sem vida, na manhã desta quinta-feira, numa residência na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal.

O alerta foi dado cerca das 11 horas por um familiar, que terá encontrado o idoso já sem sinais vitais, tendo sido accionados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Contudo, à chegada das equipas de socorro, já nada havia a fazer, sendo confirmado o óbito.

No local estiveram também agentes da PSP, que tomaram conta da ocorrência e asseguraram os procedimentos habituais nestas situações.

A situação seguiu os trâmites legais normais.