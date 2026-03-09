Voo da TAP retoma viagem após cheiro a queimado atrasar partida

O voo TP1710 da TAP Air Portugal, que deveria ter partido esta manhã do Aeroporto Internacional da Madeira com destino ao Porto, já retomou a viagem depois de ter sido adiado devido a um intenso cheiro a queimado a bordo.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a aeronave, um Airbus A319, encontrava-se pronta para iniciar o voo, previsto para as 8h45, quando a tripulação foi alertada para um possível odor a queimado, alegadamente proveniente de uma componente eléctrica na parte frontal do avião.

Por precaução e seguindo os procedimentos de segurança, o comandante decidiu regressar ao stand para que a situação fosse avaliada pela equipa de manutenção.

Após a verificação técnica, foram realizados os procedimentos recomendados tanto pelo construtor da aeronave como pela companhia aérea, permitindo garantir as condições de segurança necessárias para a realização do voo.

Foto FlightRadar

Numa comunicação dirigida aos passageiros, o comandante explicou que “foi efectuado o procedimento de manutenção recomendado, quer pelo construtor do avião, quer pelo operador, pela TAP, e o avião está então pronto para iniciarmos o voo para o Porto”.

A aeronave acabou assim por iniciar viagem rumo ao continente, depois de ultrapassada a situação que motivou o atraso da partida.

O comandante agradeceu ainda a paciência e compreensão dos passageiros durante o período de espera.