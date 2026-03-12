 DNOTICIAS.PT
Cadáver encontrado em residência no Faial

Alerta foi dado pela filha

Um homem de 64 anos foi encontrado sem sinais vitais, ao início da tarde desta quinta-feira, numa residência na zona da Longueira, no Faial, concelho de Santana.

O alerta foi dado pela filha da vítima, depois de não conseguir estabelecer contacto com o pai, o que levou à mobilização dos meios de socorro e das autoridades.

Os Bombeiros Voluntários de Santana deslocaram-se ao local por volta das 12 horas, juntamente com a PSP. À chegada, os operacionais confirmaram que o homem já se encontrava sem sinais vitais.

A ocorrência foi registada pelas autoridades, seguindo os trâmites habituais nestas situações.

