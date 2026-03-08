Mulheres entraram em acção no 'Pink Rescue' na Praça do Município

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, assinalado este domingo, a Praça do Município serviu de palco para o 'Pink Rescue', um evento onde as mulheres assumiram o papel de socorristas.

Numa verdadeira 'onda rosa', as participantes tiveram a oportunidade de operar ferramentas de corte e expansão utilizadas pelos bombeiros em acidentes rodoviários. No local, logo no início desta manhã, estiveram disponíveis diversas viaturas preparadas para serem cortadas e manipuladas, permitindo perceber as diferentes técnicas e cuidados exigidos pela tecnologia dos veículos presentes.

O destaque desta 2.ª edição realizada no Funchal foi o desafio do desencarceramento, uma acção que permitiu as participantes manusearem ferramentas hidráulicas de última geração.

Sob o mote 'Porque o socorro também é executado no feminino', esta iniciativa, organizada pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, permitiu ainda explorar equipamentos reais de protecção civil, entender as diferenças na abordagem a veículos com novas tecnologias, como eléctricos e híbridos, e contou, igualmente, com um espaço de partilha para quem já vive o mundo do socorro.

Foto AF

O 'Pink Rescue' foi concebido pela Heavy Rescue Portugal e pelos Bombeiros Voluntários de Penela e replicada no Funchal e é uma oportunidade única para testar competências e limites, assim como a resiliência feminina.