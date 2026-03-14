“Ser professor de educação artística hoje é reinventar-se todos os dias”

A profissão de professor de educação artística enfrenta hoje novos desafios, sobretudo devido ao acesso cada vez mais precoce dos alunos a conteúdos digitais e plataformas online.

A ideia foi defendida por Daniel Jesus durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”.

Apesar das mudanças, o docente considera que a educação artística na Região constitui um caso de sucesso, visível na qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas e nos resultados alcançados pelos alunos.

“Eu acho que, acima de tudo, é um caso de sucesso. Os nossos alunos são prova disso”, afirmou.

Ainda assim, reconhece que a realidade actual exige novas respostas por parte dos professores, num contexto em que os estudantes têm acesso imediato a uma enorme quantidade de conteúdos através da internet.

Entre os exemplos apontados estão plataformas como o YouTube, as redes sociais ou as múltiplas criações visuais e sonoras que os alunos consomem e que muitas vezes levam para dentro da sala de aula.

Para o docente, esta realidade obriga os professores a adaptarem constantemente as suas metodologias.

“Ser professor de educação artística hoje é ter a capacidade de se reinventar todos os dias, todas as semanas, todos os meses”, sublinhou.

Segundo explicou, o desafio passa por encontrar formas de trabalhar pedagogicamente com esses estímulos que os alunos já trazem do exterior.

Isso pode significar partir dos interesses dos próprios alunos e utilizá-los como ponto de partida para desenvolver aprendizagens artísticas, orientando e transformando essas referências em processos criativos dentro da escola.