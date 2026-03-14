Presidente Frederico Varandas e Bruno Sorreluz vão a votos

As mesas de voto para as eleições do Sporting abriram hoje com ligeiro atraso, às 09:10, com várias dezenas de sócios a aguardarem o início do ato eleitoral junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Os associados começaram a chegar pouco após as 06:30 às imediações do pavilhão, situado junto ao Estádio José Alvalade, duas horas e meia antes de abrirem as urnas, formando filas na parte traseira do recinto e circulando com fluidez até às entradas do recinto.

A abertura das mesas registou um ligeiro atraso, tendo sido realizada pelas 09:10, e seguiu a bom ritmo e sem constrangimentos, o que deverá levar a que muitos sócios possam exercer o seu direito de voto ao longo da manhã.

O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.

Para este ato eleitoral são 75.817 os sócios com direito de voto, que representam um total de 303.324 votos, uma vez que no Sporting o número de votos por associado aumenta com a sua antiguidade.

Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato e encabeça a Lista B, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos' liderando a Lista A.