"Esta decadência no turismo não abona em nada com a imagem da Madeira"

O PPM Madeira veio, através de comunicado, manifestar a sua "preocupação" face às recentes notícias qye apontam para um alegado crescimento do turismo de exploração sexual na Região Autónoma da Madeira.

Sessão erótica em ponto turístico da Madeira As imagens que ilustram várias mulheres despidas no Cais do Sardinha estão a ser amplamente divulgadas online

A coordenação regional do partido refere que algumas das informações divulgadas indicam a possível existência de menores envolvidos nestas práticas, situação que, a confirmar-se, poderá configurar o crime de abuso sexual de menores, previsto no artigo 171.º do Código Penal português.

"O PPM Madeira tem vindo a acompanhar com enorme preocupação a divulgação destas notícias que dão conta do crescimento do turismo de exploração sexual na Região", referiu o partido, acrescentando que, caso se confirme a presença de menores nestas situações, "estaremos perante um crime de pedofilia".

A estrutura regional do PPM mostra-se igualmente apreensiva com a informação de que muitas das mulheres associadas a estas práticas são imigrantes, admitindo que possa também estar em causa a eventual prática de tráfico de seres humanos para exploração sexual.

Esta decadência no turismo nos últimos anos que além de baixo nível e em massa que em nada abona a imagem da Madeira tudo isto tem sido reflectido na economia e habitação na ilha. Esta nova vertente do turismo sexual e com menores de nada servem os galardões ganhos nos últimos de melhor destino insular. Esta situação deplorável e vergonhosa do turismo sexual com menores é grave e demonstra a incapacidade de quem tem responsabilidades. Paulo Freitas, membro da coordenação do PPM Madeira

"A repudiação do PPM Madeira por estas práticas é total", sublinhou, exigindo que sejam tomadas "medidas urgentes" para solucionar esta "situação vergonhosa" para a nossa Região.