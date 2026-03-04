Sistema de depósito com retorno é um dos maiores projetos ambientais

A ministra do Ambiente considerou hoje que o sistema de depósito com retorno, formalmente apresentado esta tarde, é "talvez um dos maiores projetos ambientais que Portugal está a implementar".

Falando no final da apresentação do sistema Volta, de recolha de embalagens de plástico e metal com compensação financeira (10 cêntimos), Maria da Graça Carvalho recordou que o setor dos resíduos é dos "mais difíceis" em termos de metas europeias, e avisou: "continuamos a produzir muitos resíduos, não estamos a reduzir nem a separar o suficiente".

O SDR, que entra em funcionamento no próximo mês, já é usado em 18 países e com bons resultados, disse a ministra, acrescentando esperar que o sistema ajude a mudar mentalidades.

Num discurso no final da apresentação a ministra já tinha dito que o SDR seria fundamental para o cumprimento das metas nacionais e europeias de reciclagem.

"É talvez o maior projeto ambiental alguma vez implementado em Portugal", e é um investimento de 150 milhões de euros sem financiamento público, disse, recordando que no próximo ano os sacos de plástico de uso único devem também ser substituídos por outros mais sustentáveis.

O Governo, disse Maria da Graça Carvalho, está empenhado em aumentar as metas de reutilização e diminuir o consumo de plásticos.

E está, recordou, a trabalhar com o setor da distribuição para diminuir o peso das embalagens nos produtos à venda, admitindo regulamentar no caso e não se conseguir um acordo.

Questionada sobre uma possível crise de energia decorrente da guerra a ministra recordou que há reservas de petróleo e gás para cerca de três meses, falou de apoios para o caso de aumentos superiores a 10 cêntimos no petróleo, e lembrou a existência de cláusulas de emergência relativamente ao gás para proteger o preço da eletricidade, e para proteger o preço do próprio gás.