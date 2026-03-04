PSD critica atraso nas Bolsas de Estudo Municipais e exige explicações à Câmara de Santa Cruz

O PSD diz que "seis meses depois do início do ano lectivo continuam por pagar as bolsas de estudo municipais aos estudantes universitários do concelho de Santa Cruz".

"Esta situação afecta dezenas de estudantes, que apesar de terem cumprido todos os requisitos e prazos previstos no regulamento em vigor, continuam sem receber as verbas relativas às bolsas de estudo atribuídas pela Câmara Municipal, causando dificuldades financeiras significativas a muitos estudantes e famílias, num contexto em que as despesas com propinas, alojamento, transportes e alimentação são inadiáveis, motivando um acréscimo de custos no pagamento de multas e de juros", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "este atraso é incompreensível, sobretudo tendo em conta que o município apresentou recentemente um saldo de gerência na ordem dos 13 milhões de euros — montante que deveria permitir responder, sem entraves, a um apoio básico e essencial como as bolsas de estudo".

Saturnino Sousa, vereador do PSD na Câmara de Santa Cruz, sublinha que “as bolsas de estudo não são um favor. São um compromisso público e um instrumento essencial de promoção da igualdade de oportunidades. Quando não são pagas dentro de prazos razoáveis, esse compromisso fica profundamente comprometido”.

Face a esta situação, os vereadores eleitos pela Coligação Mais Santa Cruz irão questionar, na reunião desta quinta-feira, o executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz sobre os seguintes pontos: esclarecimentos sobre os motivos do atraso; divulgação de um calendário concreto para a regularização dos pagamentos e quais as garantias de que esta situação não voltará a repetir-se.

“O investimento na educação deve ser uma prioridade efectiva e não apenas um discurso político. Os estudantes do concelho merecem respeito, previsibilidade e o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município de Santa Cruz”, remata o vereador.