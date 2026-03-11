Especialistas ucranianos em defesa aérea já começaram a trabalhar no Golfo

Especialistas e militares ucranianos iniciaram os trabalhos no Qatar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita para partilhar experiência na interceção de drones de fabrico iraniano, anunciou hoje a presidência da Ucrânia.

Segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, três equipas compostas por "especialistas, militares, engenheiros e outros profissionais" já estão a operar nestes países.

A presidência ucraniana indicou que estas equipas foram destacadas para os três Estados do Golfo no contexto da atual escalada militar no Médio Oriente.

Na terça-feira, as autoridades ucranianas já tinham anunciado também o envio de especialistas militares para a Jordânia.

Uma fonte próxima do processo confirmou que a equipa já chegou a este país, acrescentando que a missão está relacionada com bases militares norte-americanas.

Zelensky afirmou na segunda-feira que 11 países, incluindo os Estados Unidos e vários países europeus, solicitaram assistência da Ucrânia para enfrentar ataques com drones iranianos Shahed no Médio Oriente.

A Ucrânia tem adquirido experiência significativa na defesa contra este tipo de armamento, sendo alvo quase diário de drones de longo alcance, de conceção iraniana, que Moscovo produz em massa sob a designação Gueran-2.

Este modelo de drone foi também utilizado pelo Irão em ataques contra países do Golfo e Israel, em retaliação pelos bombardeamentos norte-americanos e israelitas lançados contra território iraniano desde 28 de fevereiro.