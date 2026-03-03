França envia porta-aviões e reforços militares para o Médio Oriente

A França vai enviar reforços militares para o Médio Oriente, no seguimento da eclosão da guerra na região, incluindo o porta-aviões "Charles de Gaulle", a sua escolta naval e caças Rafale, anunciou hoje o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Ordenei que o porta-aviões 'Charles de Gaulle', os seus recursos aéreos e a sua escolta de fragatas partam para o Mediterrâneo", afirmou o líder francês numa declaração televisiva.

Macron anunciou também o envio de caças Rafale, sistemas de defesa aérea e radares aerotransportados para a região, que foram mobilizados "nas últimas horas".

Além disso, foram também destacados equipamentos de defesa antiaérea adicionais para Chipre e a fragata "Languedoc", que chegará à costa da ilha mediterrânea e membro da União Europeia (UE) já na noite de hoje.