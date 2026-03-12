Novos bombeiros do Funchal começam formação em Lisboa

A autarquia do Funchal assinou, esta quinta-feira, na Sala da Assembleia Municipal, os com os 17 novos elementos que vão integrar os Bombeiros Sapadores do Funchal.

O acto contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, que detém a tutela da Protecção Civil e Bombeiros, e do vereador Diogo Gomes Barreto, que tutela os Recursos Humanos, bem como do comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, José Minas.

Já a partir da próxima segunda, estes novos elementos irão ter, durante seis meses, formação teórica na Escola do Regimento de Bombeiros Sapadores, em Lisboa, é uma sub-unidade com responsabilidade de execução da formação profissional dos bombeiros, técnicos de protecção civil e demais trabalhadores dos serviços municipais de protecção civil.

Ao que se seguirão, mais seis de formação prática, mas já na Madeira, na Companhia de Bombeiro Sapadores do Funchal.

"A Câmara Municipal do Funchal tem-se focado na modernização, formação e valorização profissional dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mormente coma aquisição de novos equipamentos, neste caso com a contratação de novos profissionais, a que acresce a formação contínua para todos os seus operacionais, bem como a valorização salarial", sublinha a autarquia.