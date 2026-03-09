Cruzeiro de Primavera

Esta Primavera a Intertours sugere-lhe numa viagem fantástica pelo Mediterrâneo a bordo do elegante Costa Smeralda com 3 datas disponíveis.

Durante 7 dias descubra alguns dos destinos mais encantadores da Europa e do Norte de África, numa combinação perfeita de cultura, gastronomia e paisagens incríveis, com todo o conforto e entretenimento a bordo incluindo 2 Sea Destinations, experiências únicas que são vividas a partir da perspectiva do mar.

Espanha, Tunísia, Itália, França – 7 dias

Navio: Costa Smeralda

Embarque/desembarque: Barcelona

Partidas: 7, 13 e 27 de Abril

Itinerário: Barcelona, La Goulette, Palermo, Civitavecchia/Roma, Savona, Marselha, Barcelona

Preço por pessoa em camarote duplo:

Interior - 939€ | Vista Mar – 1 089€ | Varanda – 1 189€ | Suite – 1 819€

Os valores incluem o cruzeiro de 7 dias em cabine dupla na opção escolhida com pensão completa e tarifa Tudo Incluído (pacote de bebidas My Drinks), 2 experiências Sea Destination (Golfo de Tunes e o Ponto mais escuro do mar das Baleares/Mar de Estrelas), taxas portuárias e taxas de serviço.

Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @Unsplash