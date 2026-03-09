Cruzeiro de Primavera
O Mediterrâneo com o Costa Smeralda
Esta Primavera a Intertours sugere-lhe numa viagem fantástica pelo Mediterrâneo a bordo do elegante Costa Smeralda com 3 datas disponíveis.
Durante 7 dias descubra alguns dos destinos mais encantadores da Europa e do Norte de África, numa combinação perfeita de cultura, gastronomia e paisagens incríveis, com todo o conforto e entretenimento a bordo incluindo 2 Sea Destinations, experiências únicas que são vividas a partir da perspectiva do mar.
Espanha, Tunísia, Itália, França – 7 dias
Navio: Costa Smeralda
Embarque/desembarque: Barcelona
Partidas: 7, 13 e 27 de Abril
Itinerário:
Barcelona, La Goulette, Palermo, Civitavecchia/Roma, Savona, Marselha,
Barcelona
Preço por pessoa em camarote duplo:
Interior - 939€ | Vista Mar – 1 089€ | Varanda – 1 189€ | Suite – 1 819€
Os valores incluem o cruzeiro de 7 dias em cabine dupla na opção escolhida com pensão completa e tarifa Tudo Incluído (pacote de bebidas My Drinks), 2 experiências Sea Destination (Golfo de Tunes e o Ponto mais escuro do mar das Baleares/Mar de Estrelas), taxas portuárias e taxas de serviço.
Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.
Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]
Intertours
Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900
Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880
Email: [email protected]
