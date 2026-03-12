JSD Ponta do Sol iniciou roteiro para conhecer diferentes sectores empresariais do concelho

A JSD Ponta do Sol deu início, no passado fim-de-semana, a um roteiro de visitas a empresários locais, com o objectivo de conhecer os diferentes setores empresariais existentes no concelho. A iniciativa dos jovens social-democratas intitula-se 'Jornada de Inovação e Tradição na Ponta do Sol' e é uma forma de valorizar o tecido empresarial do concelho através de acções de proximidade e de auscultação.

“Esta iniciativa tem como objectivo dar a conhecer os diferentes setores empresariais existentes no concelho, destacando projectos que combinam inovação, tradição e qualidade. Em simultâneo, pretende-se promover uma maior proximidade entre os jovens e os empresários locais”, afirma a JSD em nota enviada à imprensa.

A destilaria artesanal VA Spirits, na freguesia dos Canhas, foi a primeira a ser visitada pelo grupo. Joel Carvalho, presidente da JSD Ponta do Sol, destaca tratar-se de “um projecto familiar que se tem afirmado pela produção de bebidas espirituosas de elevada qualidade, valorizando produtos e sabores locais”. “Durante a visita à VA Spirits, tivemos a oportunidade de conhecer de perto o processo de produção, a história da empresa e os desafios associados ao desenvolvimento de um negócio neste sector. Através das acções deste roteiro, continuaremos atentos às dificuldades dos empresários locais e à realidade económica da Ponta do Sol”, conclui a estrutura juvenil do PSD.