CDU afirma que "promessas não abrem estradas" nas zonas altas do Funchal

A CDU denunciou, hoje, numa visita às zonas altas do Funchal, o sucessivo adiamento da construção da acessibilidade entre o Caminho do Moinho e o Massapês, na freguesia de Santo António. Duarte Martins afirma que esta é uma obra prometida há décadas, mas que continua “na gaveta” da Câmara Municipal do Funchal, independentemente da cor política de quem governa.

O dirigente da CDU lembrou que, durante o mandato da Coligação Confiança, liderada por Miguel Silva Gouveia, foi entregue um abaixo-assinado com mais de 700 assinaturas com esta reivindicação da população. Também Cristina Pedra, quando liderava a Coligação Funchal Sempre à Frente, recebeu um novo documento, neste caso com 1.000 assinaturas, sobre o mesmo assunto.

"Mudam as vereações, mas as promessas permanecem por cumprir. Não podemos aceitar que este problema continue a ser empurrado com a barriga enquanto as populações do Caminho do Moinho são constantemente esquecidas pelo poder local," afirma Duarte Martins.

Esta estrada ligaria o Caminho do Moinho ao Massapês e a população encara-a como uma necessidade tendo em conta que permitiria um escoamento muito mais eficaz do tráfego numa zona de acesso limitado. Além disso, a a falta de infraestruturas adequadas obriga os moradores a estacionamentos precários, dificultando a circulação diária, sendo que "a situação actual é crítica, ao ponto de veículos de socorro ambulâncias e bombeiros encontrarem sérias dificuldades de passagem devido ao estrangulamento da via e ao estacionamento condicionado".

Duarte Martins reforça que a CDU não deixará cair esta reivindicação no esquecimento. "As populações destas zonas altas pagam os seus impostos e têm o direito a uma qualidade de vida igual a quem vive no centro da cidade, estas pessoas merecem melhor", afirmou o dirigente.