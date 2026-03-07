JPP quer esclarecimentos sobre a falta de gelo na lota do Funchal

O JPP afirma ter tomado conhecimento da falta de gelo na lota do Funchal, através de denúncias de vários pescadores e vendedores de pescado de Câmara de Lobos. O partido considera “a situação grave porque afecta diretamente o normal funcionamento da actividade piscatória no concelho do Funchal”, há vários meses.

Nesse sentido, o JPP vai pedir esclarecimentos junto da tutela visto que, de acordo com os testemunhos dos próprios profissionais, a Lota do Funchal encontra-se sem fornecimento de gelo há cerca de cinco meses, "situação que tem gerado sérios constrangimentos no acondicionamento e conservação do pescado após a descarga, colocando em causa a qualidade do produto, a segurança alimentar e a valorização comercial do pescado".

O JPP refere que o fornecimento de gelo aos pescadores é um elemento essencial na cadeia de frio do pescado, “sendo determinante para garantir a sua adequada conservação desde o momento da captura até à primeira venda”, pelo que “a inexistência deste recurso numa infraestrutura central como a Lota do Funchal representa não apenas um problema operacional para pescadores e comerciantes, mas também um risco para a sustentabilidade económica da actividade e para a confiança dos consumidores”.

No seu pedido de esclarecimentos ao secretário regional de Agricultura e Pescas, o maior partido da oposição vai pedir soluções e respostas, no mais custo espaço de tempo. " Quais foram as razões técnicas ou operacionais que levaram a que a Lota do Funchal se encontre sem produção ou fornecimento regular de gelo há cerca de cinco meses? Que medidas foram, entretanto, adoptadas pelo Governo Regional ou pelas entidades responsáveis pela gestão da lota para resolver o problema? Existe já um prazo definido para a reposição do funcionamento normal do sistema de produção ou fornecimento de gelo na Lota do Funchal? Que soluções transitórias foram disponibilizadas aos pescadores e vendedores de pescado para garantir a conservação adequada do pescado durante este período? e tenciona o Governo Regional proceder à modernização ou substituição dos equipamentos associados à produção de gelo, de modo a evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer?". Estas serão as questões colocadas à tutela.