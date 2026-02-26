Luís Filipe Santos exige rigor na aplicação do dinheiro dos contribuintes do Funchal

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, voltou esta semana a defender uma gestão municipal mais transparente e criteriosa na atribuição de apoios, após mais uma reunião de Câmara com uma agenda que descreveu como "cheia de apoios, isenções e despesas", citado em nota à imprensa.

Apesar das reservas que levantou relativamente a algumas isenções de taxas judiciais e determinados apoios atribuídos, o vereador votou favoravelmente todas as propostas aprovadas por unanimidade, ao lado das restantes forças políticas presentes.

"Sou a favor do apoio social quando ele é justo, transparente e chega mesmo a quem precisa. Não sou contra decisões tomadas sem critério rigoroso e sem avaliação de resultados", afirmou Luís Filipe Santos, no final da reunião.

O vereador independente justificou o escrutínio exercido com um argumento claro: "O dinheiro da Câmara não é do Executivo, é dos contribuintes do Funchal. E cada euro deve ser aplicado com responsabilidade."

Luís Filipe Santos garantiu que manterá uma fiscalização activa e exigente ao executivo municipal, com foco nas prioridades que considera fundamentais para a cidade: as famílias, a habitação e a qualidade de vida no Funchal.