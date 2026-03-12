 DNOTICIAS.PT
Guerra no Irão Mundo

Estados Unidos vão libertar 172 milhões de barris da sua reserva estratégica

Foto Shutterstock
Os Estados Unidos vão libertar progressivamente 172 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas, anunciou hoje o ministro da Energia.

A medida é tomada no âmbito de um esforço conjunto dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) para limitar consequências económicas da guerra no Médio Oriente.

"O presidente Trump autorizou o Departamento de Energia a libertar 172 milhões de barris provenientes da reserva estratégica de petróleo a partir da próxima semana", escreveu Chris Wright, ministro da Energia, na rede social X.

"Tendo em conta as taxas de descarga previstas, a entrega levará cerca de 120 dias", acrescentou.

