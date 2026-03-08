Zelensky revela que especialistas ucranianos em drones vão para Médio Oriente

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou hoje que especialistas ucranianos em drones vão, na próxima semana, para o Médio Oriente ajudar na luta contra os drones iranianos.

"Penso que na próxima semana, quando os especialistas estiverem no terreno, irão analisar a situação e ajudar", afirmou Zelensky em conferência de imprensa.

O Presidente ucraniano considerou que esta é uma oportunidade para "os dois lados".

Zelensky espera que, em troca da ida dos especialistas ucranianos em drones, Kiev receba mísseis para combater os russos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, alegadamente motivado pela inflexibilidade do regime político nas negociações sobre o enriquecimento de urânio, no âmbito do programa nuclear, que afirmavam destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.