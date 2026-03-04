ARM reforça reciclagem de embalagens de madeira

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) passou a disponibilizar, de forma gratuita, a recepção de embalagens de madeira em três das suas instalações, reforçando o compromisso da empresa com a gestão sustentável dos resíduos e com a promoção da economia circular na Região Autónoma da Madeira.

As entregas podem ser realizadas nos seguintes locais: ETZL/ET – Estação de Transferência da Zona Leste e Estação de Triagem da Madeira, no Porto Novo, Santa Cruz; ETZO – Estação de Transferência da Zona Oeste, na Meia Légua, Ribeira Brava e CPRS – Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo.

A ARM passa assim a receber paletes de madeira não pintadas e isentas de contaminantes (inteiras ou partidas) e embalagens de madeira utilizadas no acondicionamento de frutas.

Todo o material recolhido será encaminhado para reciclagem, contribuindo para a redução do envio de resíduos para aterro e para o aumento da valorização de materiais, em linha com as metas ambientais regionais e nacionais.

Segundo nota à imprensa, "esta medida representa uma solução simples, gratuita e ambientalmente responsável, incentivando cidadãos e empresas a adotarem práticas mais sustentáveis no tratamento dos seus resíduos".

A ARM apela "à colaboração de todos para que, em conjunto, se continue a promover uma Região mais limpa, eficiente e comprometida com o futuro".

"Ao facilitar a entrega destas embalagens e garantir o seu correto encaminhamento, a empresa reforça o papel essencial que desempenha na proteção ambiental e na construção de uma Região mais sustentável, onde cada gesto conta para a preservação dos recursos naturais", salienta.