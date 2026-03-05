Isaac Herzog acusa Espanha de desrespeitar o seu papel na NATO e na UE

O presidente de Israel, Isaac Herzog, acusou hoje a Espanha de "estar a jogar um jogo estranho e incompreensível" no ataque israelo-norte-americano ao Irão e acusou-a de desrespeitar "o seu papel na NATO e na União Europeia".

As declarações foram feitas durante uma visita a um quartel de bombeiros, onde acrescentou que agora se vê que Estados apoiam o seu na campanha contra o Irão e os que não o fazem, conforme um comunicado distribuído com o seu discurso.

No desenvolvimento da sua acusação a Espanha, Herzog disse que "existe uma coligação formidável e regional com o objetivo de mudar o Médio Oriente e, antes de tudo, destruir as capacidades do império do mal do Irão".

As suas acusações foram feitas depois de Espanha se ter negado a autorizar o uso das bases de Moron e Rota para as operações militares israelo-norte-americanas contra o Irão, o que levou Donald Trump a ameaçar cortar "todo o comércio com Espanha".

No seguimento, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, reafirmou a posição, declarando que a Espanha não será "cúmplice de algo que é mau para o mundo, simplesmente por medo de represálias".

Sánchez reiterou a rejeição do "terrível regime dos 'ayatollah'" no Irão, mas argumentou que "não se pode responder a uma ilegalidade com outra" e, por isso, apelou para fim das hostilidades e uma solução diplomática para o conflito.