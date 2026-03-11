Cinco recordes regionais marcam Campeonatos de Provas Combinadas

Os Campeonatos Regionais de Provas Combinadas e o Torneio Atleta Completo ficaram marcados por um fim de semana de elevado nível competitivo, com vários jovens atletas a superarem marcas de referência e a estabelecerem cinco novos recordes regionais.

O principal destaque da competição foi Mateus Jesus, do escalão sub-18, que protagonizou uma prestação de relevo ao bater dois recordes regionais. O atleta estabeleceu primeiro um novo máximo nos 100 metros, com a marca de 10,94 segundos, e mais tarde fixou também um novo recorde no decatlo juvenil, ao somar 5276 pontos no conjunto das dez disciplinas.

Ainda no escalão sub-18, mas em provas extra realizadas em paralelo ao programa principal, Pedro Azevedo alcançou igualmente um novo recorde regional nos 2.000 metros, concluindo a distância em 5.25,54 minutos.

No sector feminino, Sofia L. Henriques destacou-se ao estabelecer um novo máximo regional no heptatlo de iniciados (sub-16), somando 3572 pontos após as sete provas que compõem esta disciplina combinada.

Entre os atletas mais jovens, Diana Camacho também inscreveu o seu nome nos recordes regionais ao vencer o pentatlo de infantis (sub-14) com 2680 pontos, fixando uma nova melhor marca para o escalão.

Destaque ainda para os restantes vencedores das provas combinadas: Kimberly Nunes no escalão sub-18 feminino, João Fernandes em sub-16 masculino e Tomás Gonçalves em sub-14 masculino.

No plano colectivo, o Torneio Atleta Completo, que integrou os três escalões em ambos os sexos, foi conquistado pela Associação Cultural e Desportiva Jardim da Serra.

Com várias marcas históricas superadas, a competição confirmou o bom momento vivido pelo atletismo jovem regional, refletindo o trabalho desenvolvido por atletas, treinadores e clubes na formação das novas gerações da modalidade.