Percurso da FN Hotelaria é a prova de "não há impossíveis numa ilha"

O Governo Regional prestou hoje homenagem à FN Hotelaria e ao seu fundador e director, João Abel de Freitas, numa cerimónia realizada no Salão Nobre. A empresa celebra este ano o seu 43.º aniversário, sendo reconhecida pelo contributo decisivo para o desenvolvimento económico da Região e para a qualificação do sector turístico.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou a importância do grupo empresarial. "É uma honra esta homenagem. A FN Hotelaria é um exemplo do que queremos estender a toda a Madeira: especialização, tecnologia, design e qualidade”, disse, acrescentando que o seu percurso é a prova de que “não há impossíveis numa ilha”.

Albuquerque sublinhou ainda a relevância do sector privado no crescimento económico regional, recordando que o Produto Interno Bruto da Madeira quase duplicou nos últimos 10 anos, com investimento privado três vezes superior ao público, e que a taxa de desemprego está no nível mais baixo dos últimos 22 anos.

O governante aproveitou para elogiar a liderança de João Abel de Freitas e a equipa da FN Hotelaria. "Esta é uma empresa que foi e é o resultado do conjunto dos seus colaboradores. Parabéns a todos pelo trabalho, determinação e dedicação que permitiram projectar a Madeira no mundo da hotelaria", referiu.

Por sua vez, João Abel de Freitas afirmou sentir-se honrado com a distinção. "É uma honra receber este reconhecimento do Governo Regional, aumentando a nossa responsabilidade e compromisso para o futuro", afirmou.

O empresário fez questão de sublinhar que a homenagem é também um reconhecimento de todos os trabalhadores, fornecedores, parceiros e clientes da empresa. "O que verdadeiramente nos preenche é sermos uma empresa madeirense, com 95% dos quadros nascidos e residentes na região, mantendo a nossa sede aqui e projectando os nossos serviços internacionalmente", acrescentou.

João Abel de Freitas recordou ainda os desafios enfrentados pela empresa, como a pandemia de COVID-19, destacando o apoio do Governo Regional que permitiu à FN Hotelaria manter todos os postos de trabalho e continuar a operar de forma sustentada.

A cerimónia terminou com a entrega formal da distinção ao fundador da FN Hotelaria, seguida de um momento de confraternização.