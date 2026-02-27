UMa acolhe o I Congresso Internacional de Educação

Termina esta sexta-feira, 27 de Fevereiro, o XXI Colóquio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) e o I Congresso Internacional de Educação, que decorrem em conjunto desde ontem no Campus Universitário da Penteada, sob o tema 'Aprender na Era Digital: Inovação Pedagógica e Inteligência Artificial'.

Num contexto marcado pela transformação tecnológica e pela integração da Inteligência Artificial nos processos educativos, o Colóquio e Congresso propõem um debate crítico e colaborativo sobre inovação pedagógica, equidade e ética na educação.

O Colóquio e Congresso constituem, desta forma, uma oportunidade ímpar para investigadores, profissionais da educação e estudantes partilharem experiências, apresentarem resultados de investigação e debaterem estratégias para uma educação capaz de responder às exigências do século XXI, contribuindo para a construção de uma visão integrada sobre o papel da Tecnologia, da Inteligência Artificial e da Inovação Pedagógica na promoção da qualidade educativa, da criatividade e da cidadania global.

O encontro pretende constituir-se como um espaço de reflexão crítica sobre o impacto da Tecnologia Digital, da Inteligência Artificial e da Inovação Pedagógica nos processos educativos. Pretende, igualmente, promover a partilha de práticas inovadoras e resultados de investigação que contribuam para a melhoria da qualidade educativa, bem como fomentar a reflexão sobre questões éticas e sociais associadas à integração da tecnologia e da Inteligência Artificial na educação. Paralelamente, visa estimular o fortalecimento de redes de colaboração entre investigadores e profissionais da educação, a nível nacional e internacional.

Programa do I Congresso Internacional de Educação:

08h30 – 09h00 -Receção dos participantes

09h00 – 11h30 - Comunicações nas oficinas

11h30 – 11h45 - Intervalo

11h45 – 12h45 - Conferência “IA na Educação no Ensino Superior: entre mitos e realidades“ de João Filipe Lacerda Matos, Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Lisboa e Professor Catedrático Convidado da Universidade Lusófona, moderada por Liliana Rodrigues

12h45 – 13h00 - Debate

13h00 – 14h30 - Almoço

14h30 – 15h30 Conferência “Ensinar e aprender no tempo da IA Generativa: Desafios Éticos e Oportunidades para o Ensino Superior” de Nuno RicardoOliveira, Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa (ISEC Lisboa), Nova SBE, LE@D | Universidade Aberta e CNIPES, moderada por Sónia Abreu

15h30 – 15h45 - Intervalo

15h45 – 16h45 - Conferência “SAPIEN: Novos Horizontes na Formação de Professores do Ensino Superior” de Gorete Pereira, Professora Associada da Universidade da Madeira, moderada por Fernanda Gouveia

16h45 – 17h00 - Sessão de encerramento

19h30 - Jantar do Colóquio / Congresso no Restaurante A Tipografia

Outras iniciativas que marcam a agenda regional do quinquagésimo oitavo dia do ano, em que faltam 307 dias para o fim de 2026:

- 10 horas - Reunião da Associação Sem Limites com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos para abordar o estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida, a existência de lugares reservados e condições de acessibilidade em festas, arraiais e eventos promovidos pelos municípios, bem como a eventual existência de um Plano Municipal de Acessibilidades e o respetivo grau de implementação;

- Das 10 às 12 horas - Plenário dos magistrados do Ministério Público (MP) da comarca do Funchal no Palácio da Justiça;

- 13h45 às 15 horas - Evento de promoção do Desporto Automóvel Regional no Externato Princesa Dona Maria Amélia com a presença de alguns pilotos do Campeonato Regional de Ralis, entre os quais o piloto João Silva;

- 14h30 às 17 horas - Grupo de famílias manifesta pacificamente por habitação condigna em frente à Quinta Vigia;

- 14h30 - Reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz no Salão Nobre dos Paços do Concelho;

- 16 horas - A Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros promove a iniciativa 'Tarde de Engenharia' intitulada 'Plano Estratégico da Política Agrícola Comum - PEPAC Madeira: Desafios e oportunidades com Gestor do PEPAC Madeira, Marco Gonçalves na sede regional (Rua Conde Carvalhal, n.º 23).

Principais acontecimentos registados a 27 de Fevereiro, Dia Internacional do Urso Polar:

1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa.

1641 - É abolido o imposto das "meias anatas", a que eram obrigados os detentores de licenças para a celebração de atos públicos, um dos mais odiados impostos do domínio espanhol.

1801 - Espanha declara guerra a Portugal, no âmbito da aliança com a França de Napoleão Bonaparte.

1842 - Reforço do caráter autoritário da Carta Constitucional. O Senado português deixa de ser eleito, passando a ser constituído por nomeação régia.

1893 - O Governo regenerador de Hintze Ribeiro amnistia os dirigentes republicanos João Chagas, Alves da Veiga e Sampaio Bruno.

1900 - É constituído o Labor Representation Committee (Comité de Representação Trabalhista) antecessor do Partido Trabalhista britânico. James Ramsay MacDonald é o primeiro secretário-geral.

1907 - Começa, em Coimbra, a discussão da tese em Direito de José Eugénio Dias Ferreira, que dedicara o trabalho a Teófilo Braga e à República. A reprovação dá origem à greve académica "Revolta do Grelo".

1917 - Em Petrogrado, deputados da Duma (parlamento) formam um comité provisório. Numa sala contígua, dirigentes socialistas criam um Comité provisório do soviete (assembleia popular). Início da dualidade de poderes, mas os dois órgãos estabelecem um compromisso. Governo provisório é dominado pelos liberais (12 março no calendário atual).

1933 - Incêndio do Parlamento alemão, Reichstag, por ordem de Adolf Hitler. A ação permite-lhe incriminar os comunistas e suspender a Constituição do país.

1939 - O Reino Unido e a França reconhecem a ditadura do general Francisco Franco, em Espanha.

1948 - O governo indiano de Nehru requer oficialmente a Portugal a abertura de negociações sobre o futuro de Goa, Damão e Diu, que pretende integrados na União recém independente. Salazar responde que a devolução não é discutível.

1950 - A Índia apresenta a Oliveira Salazar a primeira proposta de negociação para a reintegração dos territórios de Goa, Damão e Diu. É recusada.

1853 - A economia alemã, que atingiu o fundo após a II Guerra Mundial, dá um passo decisivo na sua recuperação ao ser perdoada por 70 países em quase dois terços da dívida externa.

1961 - Exilado no Brasil, o general Humberto Delgado contesta, em público, a política colonial de Oliveira Salazar.

1975 - É aprovada a construção do Complexo Petroquímico de Sines.

1976 - A Frente Polisário proclama a República Árabe Saaraui Democrática.

1983 - Mota Pinto, Eurico de Melo e Nascimento Rodrigues assumem a direção colegial do PSD no X Congresso em Albufeira. Francisco Pinto Balsemão é afastado da liderança.

1987 - É publicado o decreto-lei n.º 91/87 que regulamenta a prestação de serviço cívico aos cidadãos que adquirirem o estatuto de objetor de consciência nos termos da Lei n.º 6/85 de 4 de maio.

1990 - O Parlamento da Checoslováquia aprova a realização de eleições livres, as primeiras em 40 anos.

1991 - Guerra do Golfo. Tropas do Kuwait recuperam a capital do país. O Governo do Iraque aceita, por fim, todas as resoluções das Nações Unidas (ONU).

1995 - O Banco de Inglaterra intervém no Barings Bank, o sexto maior banco de investimento. A instituição encontra-se à beira da falência pelos movimentos especulativos de um corretor no mercado de futuros de Singapura.

1996 - Lançamento do vídeojogo Pokémon, um dos franchising globalmente mais bem sucedidos, no Japão.

1997 - Legalização do divórcio na Irlanda.

1998 - A revista Science publica o primeiro artigo sobre o processo de clonagem da ovelha Dolly.

2000 - Termina o XXIII Congresso do PSD, em Viseu, com a reeleição de José Manuel Durão Barroso.

2003 - Os Quinze atingem o acordo político sobre "o primeiro instrumento de imigração legal", para a União Europeia, projeto de diretiva sobre o direito de reunificação familiar de imigrantes de países terceiros.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, envia para Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização preventiva do contrato individual de trabalho na Administração Pública.

2005 - Entra em vigor o primeiro tratado mundial para reduzir o consumo do tabaco da Organização Mundial de Saúde, aprovado na Convenção Quadro por 192 países durante a 56.ª Assembleia Mundial da Saúde, que decorreu entre 19 e 28 de maio de 2003 em Genebra, Suíça.

2007 - A Agência para o Investimento e a Companhia Nacional Gás da Rússia assinam um protocolo de reserva de um terreno para instalar uma fábrica de produção de etileno em Sines, Setúbal.

2008 - O Reino Unido é abalado pelo sismo mais forte dos últimos 25 anos, com uma magnitude de 5,3 graus na escala aberta de Richter.

2009 - A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) entrega a primeira de três providências cautelares para a suspensão do processo de avaliação de desempenho dos docentes.

2010 - Um sismo ocorre ao longo da costa da Região de Maule, no Chile, às 03:34, na hora local (06:34 UTC), atingindo uma magnitude de 8,8 na escala de magnitude de momento e durando três minutos, tendo feito várias centenas de mortos. O terramoto é sentido na capital Santiago com intensidade VIII na escala de Mercalli Modificada. Sentem-se abalos em muitas cidades argentinas, incluindo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e La Rioja. Outros são sentidos mais ao norte, como na cidade de Ica no sul do Peru.

2011 - O primeiro-ministro tunisino, Mohamed Ghannouchi, anuncia a sua demissão, após vários dias de protestos e violência em Tunes, capital da Tunísia.

2013 - O parlamento da Eslovénia aprova uma moção de censura contra o governo conservador liderado por Janez Jansa, acusado de práticas corruptas, e encarrega Alenka Bratusek, da formação de centro-esquerda Eslovénia Positiva, de formar um novo governo.

2014 - Homens armados não identificados tomam o controlo do parlamento e governo da Crimeia, em Simferopol, a capital da república autónoma da Ucrânia. O deposto Presidente, Viktor Ianukovich, afirma que se continua a considerar chefe de Estado legítimo do seu país e pede à Rússia que garanta a sua segurança.

2015 - A segunda ronda de negociações entre Cuba e Os Estados Unidos decorre em Washington. As duas partes anunciam "progressos", mas sem avançar informações concretas.

2017 - O filme "Moonlight" vence o Óscar de Melhor Filme, numa cerimónia em que "La La Land" conquistou seis estatuetas, incluindo Melhor Realizador e Melhor Atriz.

2019 - Um tribunal de Melbourne, Austrália, ordena a detenção do cardeal australiano George Pell, condenado pelo abuso sexual de dois rapazes.

2020 - Umaro Sissoco Embaló toma posse simbolicamente como Presidente guineense, numa unidade hoteleira, sem a presença de nenhum dignitário internacional, estando apenas presentes os embaixadores da Gâmbia e do Senegal.

2022 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia dão aval a um pacote de 450 milhões de euros para financiar o fornecimento de armas letais ao exército ucraniano, que luta contra a invasão russa.

2022 - A Federação Internacional de Futebol Associado cancela a realização de jogos na Rússia, admitindo que as seleções de futebol do país joguem em campo neutro, sem espetadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país, na sequência da ofensiva militar russa ao território da Ucrânia.

2023 - O Tribunal Constitucional declara constitucional a lei que altera a regulação das ordens profissionais, por não encontrar nenhum desrespeito de princípios ou normas constitucionais.

2023 - O argentino Lionel Messi, que conduziu a Argentina ao título mundial, é eleito pela sétima vez o futebolista do ano da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), ao bater na votação de 2022 os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé.

