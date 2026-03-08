Mulheres Socialistas da Madeira lançam roteiro para assinalar 50 anos de militância feminina

As Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) assinalam hoje, 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher com o lançamento do roteiro 'Mulheres das minhas Ilhas, Mulheres do meu Partido', uma iniciativa que irá percorrer vários concelhos da Região.

Segundo um comunicado enviado às redacções, a iniciativa enquadra-se também na evocação dos 50 anos da autonomia da Madeira e pretende promover uma "reflexão sobre o papel das mulheres na construção do projecto autonómico e democrático".

O mote inspira-se no livro 'Mulheres da Ilha, Mulheres do meu país', de Ana Cristina Pereira, obra que reúne testemunhos e retratos de mulheres, valorizando percursos muitas vezes afastados do espaço público. A partir dessa referência, as Mulheres Socialistas da Madeira pretendem transpor essa lógica para o contexto partidário, dando destaque às histórias de militância no Partido Socialista.

De acordo com o comunicado, ao longo dos próximos meses o roteiro promoverá encontros descentralizados, com o objectivo de "ouvir mulheres de diferentes gerações, com experiências diversas no partido e na vida cívica regional". A iniciativa pretende "recolher memórias, reflectir sobre desafios superados e identificar contributos femininos que marcaram a evolução política da Madeira nas últimas cinco décadas".

Citada na nota, a presidente das MSM, Cátia Vieira Pestana, afirma que “esta acção tem como propósito dar voz a 50 anos de experiência de militância no feminino, reconhecendo o papel determinante das mulheres na afirmação de valores democráticos, na consolidação da autonomia e na defesa de políticas públicas mais inclusivas”. A responsável acrescenta que “a memória colectiva do partido não pode ser dissociada da participação activa das suas militantes, muitas vezes exercida de forma discreta, mas sempre fundamental”.

O roteiro inicia-se simbolicamente no Dia Internacional da Mulher e pretende estabelecer uma ligação entre a luta pelos direitos das mulheres, a construção da autonomia regional e a consolidação da democracia. Ao percorrer vários concelhos da Região, a iniciativa visa também “reforçar a proximidade às comunidades locais e valorizar a diversidade de percursos que compõem a história do partido na Região”, refere ainda a dirigente.

Ainda de acordo com o comunicado, com esta iniciativa o colectivo pretende “preservar testemunhos, promover o reconhecimento público do contributo feminino e afirmar a importância de uma participação política plural e intergeracional”, num ano marcado pela evocação dos 50 anos da autonomia da Madeira.