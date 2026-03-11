Governo prepara estratégia aumentar número de alunos na Escola de Hotelaria

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, esteve hoje presente na cerimónia de entrega de prémios do concurso Nutrichefe, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

A iniciativa desafiou alunos de vários níveis de ensino a desenvolver competências culinárias e a valorizar os produtos regionais, com enfoque numa alimentação equilibrada e sustentável. O concurso decorre entre hoje e amanhã (dias 11 e 12 de Março) em dois formatos, um dirigido ao ensino básico e outro aos ensinos secundário e profissional.

“É um projecto também educativo, neste caso ao nível da alimentação saudável. Já existe há 25 anos e, há cinco anos, começou esta parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, que é um incentivo adicional para as crianças e jovens que participam”, afirmou Elsa Fernandes, acrescentando que a realização da final na escola funciona como um estímulo extra para os participantes.

Na fase prévia, o concurso recebeu 49 candidaturas: 32 do Ensino Básico e 17 do Ensino Secundário e Profissional, evidenciando o crescente interesse dos jovens madeirenses pelas temáticas da alimentação saudável e da gastronomia regional.

Na vertente do Ensino Básico, que integra alunos do 4.º ano e dos 2.º e 3.º ciclos, o tema escolhido foi “Sabores Regionais”, convidando os participantes a reinterpretar tradições gastronómicas madeirenses de forma criativa e nutricionalmente equilibrada.

Este ano participam nove alunos de seis estabelecimentos de ensino: EB1/PE da Ponta do Sol, EB1/PE de Machico, EB1/PE Dr. Manuel da Silva Leça, Externato Apresentação de Maria, EB2/3 Dr. Horácio Bento Gouveia e EBS da Ponta do Sol. Os alunos do 1.º ciclo foram acompanhados pelo respectivo encarregado de educação.

Os vencedores do Ensino Básico foram anunciados durante a cerimónia, com destaque para os projectos mais criativos e equilibrados nutricionalmente. Na categoria do 2.º e 3.º ciclos, o primeiro prémio foi atribuído à dupla Sabrina Andrade e Sofia Ferreira. Relativamente aos alunos do 4º ano, Orlando Pierson conquistou o primeiro lugar.

A modalidade dirigida ao Ensino Secundário e Profissional – cuja entrega de prémio decorre amanhã, centra-se no tema “Sabores regionais e desperdício zero de pescado”, em colaboração com a ARDITI, através do Projecto AQUAFISH0.0, promovendo o aproveitamento integral do pescado regional, incluindo subprodutos como espinhas, peles e cabeças. Participam trinta alunos de três instituições: Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Serviço Técnico de Formação Profissional e Escola Secundária Jaime Moniz.

A governante destacou ainda que iniciativas como o ‘Nutrichefe’ complementam o trabalho desenvolvido nas escolas. “Parte deste projecto é trabalhada no currículo e outra parte é extracurricular, mas ambas são importantes para a formação das nossas crianças e jovens”, referiu.

Questionada sobre a recuperação do número de alunos na escola, após a passagem para a esfera pública, Elsa Fernandes indicou que estão a ser preparadas novas iniciativas para reforçar a atractividade da instituição.

“Temos outras previstas. Ainda ontem tivemos uma reunião com o Turismo de Portugal, mas não posso ainda adiantar mais pormenores. A ideia é ir, aos poucos, ampliando o número de alunos desta escola, até porque é uma necessidade da Madeira”, avançou a secretária sem entrar, todavia, em detalhes.

Durante a cerimónia, o director da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Fernando Figueiredo, destacou ainda o facto de um ex-aluno da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Afonso Dantas, ter sido um dos grandes protagonistas da noite na Gala Michelin, que decorreu ontem, no Savoy Palace. O jovem chef do restaurante Cozinha do Paço, em Évora, conquistou não só uma estrela Michelin, como também uma estrela Verde, distinção que reconhece restaurantes na vanguarda da sustentabilidade, servindo de inspiração a actuais (e eventualmente futuros) alunos a perseguirem a excelência na gastronomia.

Brilhos e sombras da Gala Michelin Portugal passa a ter 210 restaurantes inscritos no guia gastronómico, 12 dos quais na Madeira

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira atravessou um longo processo de instabilidade, marcado pela gestão privada do grupo CELFF desde 2010, com alegações de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas e várias comissões de inquérito. Após 13 anos, a escola iniciou em 2023 a transição para a esfera pública.