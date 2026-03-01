JPP exige apoios do Governo para aumentar produção de anona

A anona é um “fruto icónico da Madeira" que "tem mercado potencial para crescer e contribuir para melhorar o rendimento dos produtores”, sendo que “está nas mãos do Governo conceder apoios e condições para o crescimento da sua produção, mas também da cana-de-açúcar, banana, uva e outras produções relevantes regionais”. Esta posição foi assumida pelo deputado Miguel Ganança. que integrou uma comitiva do JPP que visitou a Exposição Regional da Anona, que terminou esta tarde, no Faial.

Numa visita ao certame, o referido parlamentar lembrou que o JPP tem dedicado “muito da sua acção política à agricultura, aos agricultores e ao mundo rural, sempre numa perspectiva de valorização dos nossos produtos e dos nossos agricultores”. “O JPP estará sempre atento às questões relacionadas com a agricultura e com as questões que rodeiam o mundo rural. Sabemos das promessas feitas e que continuam congeladas pelo Governo Regional como o Nó do Cortado, que está por realizar, e os caminhos agrícola”, acrescentou Miguel Ganança.