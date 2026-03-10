Polícia suíça admite "acto deliberado" em incêndio de autocarro que fez 6 mortos

A polícia suíça está a investigar a possibilidade de o incêndio que fez hoje seis mortos na localidade de Chiètres, no cantão de Friburgo (oeste), ter resultado de um "ato deliberado".

Numa breve conferência de imprensa, a polícia local informou que seis pessoas morreram e quatro ficaram feridas no incêndio do "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas e deve o seu nome ao facto de ter sido criado para distribuir o correio.

Três dos feridos encontram-se em estado grave e um profissional de emergência médica ficou ferido no socorro às vítimas, indicou a mesma fonte.

As forças policiais indicaram ainda que estão a investigar a possibilidade de um "ato deliberado", embora tenham salientado que a investigação está no início, não havendo mais detalhes a divulgar.

Imagens filmadas por transeuntes e vizinhos mostram as chamas a envolverem completamente o veículo de transporte público

Os "autocarros postais" suíços são tradicionais do país, reconhecidos pela cor amarela, pontualidade e buzina de três tons (usada para avisar nas curvas fechadas).