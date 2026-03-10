Fevereiro foi mês mais chuvoso dos últimos 47 anos e o oitavo mais quente em Portugal

O mês passado foi o fevereiro mais chuvoso dos últimos 47 anos e o oitavo mais quente desde que há registos (1931), segundo o boletim climatológico para o continente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o resumo dos boletins para o continente e para as regiões autónomas, o mês de fevereiro caracterizou-se por ser muito quente e chuvoso no continente, com um valor médio da temperatura de 11,58 ºC (graus celsius), mais 1,72ºC em relação ao normal de referência (1991-2020). O valor mais elevado foi em 2024.

A temperatura mínima foi a sexta mais elevada desde 1931 (mais 2,59ºC do que o normal), diz o IPMA, que indica que entre os dias 21 e 26 de fevereiro houve uma onda de calor em quatro localidades dos distritos de Bragança e Guarda, e registaram-se 26 novos extremos de temperatura do ar.

Quanto à precipitação, desde que há registos fevereiro foi o quinto mais chuvoso, com 241,7 milímetros (mm), o que representa mais de três vezes (329%) o valor médio de referência (1991-2020).

Em localidades como Mora, Lavradio (Barreiro) e Alvalade do Sado (Santiago do Cacém) choveu cinco vezes mais do que o normal.

Em relação ao ano hidrológico, de 1 de outubro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026 totaliza-se 924 mm, cerca de 1,8 vezes mais precipitação do que o valor médio de referência.

É até agora o ano hidrológico mais chuvoso dos últimos 30 anos e o 6.º mais chuvoso desde 1931.

No final de fevereiro todos os concelhos de Portugal continental apresentavam valores de água no solo superiores a 60%. Nas regiões Norte, interior Centro, e em alguns municípios do interior do Alentejo, havia valores de água no solo nos níveis de saturação, situando-se perto da sobressaturação no nordeste transmontano.

Nos Açores, o mês caracterizou-se por eventos de tempo severo, com vento e agitação marítima forte, e na Madeira a temperatura média foi acima do normal e a precipitação abaixo do normal.