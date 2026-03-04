Percursos pedestres voltam a abrir com restrições

Os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira voltam a estar transitáveis a partir desta quarta-feira, 5 de Março, assim como a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, informou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A decisão surge após a melhoria das condições meteorológicas registadas na Região, permitindo a reabertura da maioria dos trilhos oficialmente classificados, que tinham sido condicionados devido ao mau tempo recente.

Apesar da reabertura generalizada, o IFCN adianta que vários percursos permanecem encerrados por motivos de segurança.

Mantêm-se interditos os trilhos PR 1.3 Vereda da Encumeada, PR 7 Levada do Moinho, PR 10 Levada do Furado, PR 16 Levada Fajã do Rodrigues, PR 20 Vereda do Jardim do Mar, PR 27 Glaciar de Planalto, PR 28 Levada da Rocha Vermelha e PR 3 Levada do Pico do Castelo, no Porto Santo.

Existem ainda percursos parcialmente transitáveis. É o caso do PR 1 Vereda do Areeiro, acessível apenas entre o Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija, ao quilómetro 1,2; do PR 4 Levada do Barreiro; do PR 12 Caminho Real da Encumeada, transitável entre a Boca da Corrida e o quilómetro 3,5; e do PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal, aberto entre a Encumeada e a Bica da Cana.

O IFCN recomenda aos caminhantes que respeitem a sinalização existente e acompanhem as actualizações oficiais antes de iniciar qualquer percurso, atendendo à possibilidade de alterações consoante a evolução das condições no terreno.