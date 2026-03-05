"Fomos felizes e fomos eficazes", diz Montenegro sobre relação com Marcelo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a colaboração institucional que mantiveram durante quase dois anos e considerou que foram felizes e eficazes, muitas vezes antecipando problemas.

"Nós fomos felizes e fomos eficazes", disse Luís Montenegro, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, perante a comunicação social, no fim de uma reunião do Conselho de Ministros presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, quatro dias antes do fim do seu segundo e último mandato consecutivo.

Com Marcelo Rebelo de Sousa ao seu lado, o chefe do Governo PSD/CDS-PP considerou que os dois foram "resolvendo todos os problemas" que era preciso ultrapassar e "muitas vezes antecipando os problemas".

Presidente da República e primeiro-ministro falaram sentados em dois cadeirões, na Sala da Lareira da residência oficial de São Bento, em Lisboa, numa conversa em registo informal.

Antes, houve uma sessão de cumprimentos ao Presidente da República cessante por parte de todos os ministros e secretários de Estado do Governo PSD/CDS-PP, e uma foto de família.