PSD diz estar preparado para eleições intercalares em São Vicente

O vereador do PSD na Câmara Municipal de São Vicente, António Gonçalves, admite que o cenário político no concelho exige prudência, mas garante que o partido está preparado para assumir responsabilidades caso a crise no executivo venha a conduzir a eleições intercalares.

“Vamos aguardar por mais informações. O interesse comum dos munícipes tem de estar em primeiro lugar, acima de qualquer lógica partidária”, afirmou o social-democrata, sublinhando que a prioridade deve ser a estabilidade e o bom funcionamento da autarquia.

António Gonçalves não poupa críticas à liderança do actual presidente da Câmara, José Carlos Gonçalves, considerando que, em poucos meses de mandato, já ficaram evidentes dificuldades na condução política do executivo.

“Em poucos meses de mandato, José Carlos Gonçalves já mostrou incapacidade de liderança e deixou a Câmara Municipal de São Vicente sem estabilidade política”, apontou.

O vereador social-democrata recorda ainda o episódio recente relacionado com o dossier das grutas, que expôs divisões dentro do executivo municipal. Na votação do processo, o vereador Fábio Costa votou contra e a vereadora Helena Freitas acompanharia o mesmo sentido.

Para António Gonçalves, essa posição deve ser valorizada. “Ambos foram eleitos pelos são-vicentinos e colocaram o interesse comum dos munícipes acima de qualquer lógica partidária”, afirmou, considerando tratar-se de “uma atitude de louvar, pela coragem demonstrada perante aquilo que foi descrito como falta de transparência e omissões graves”, numa referência às críticas já tornadas públicas pelo vereador Fábio Costa.

Perante a instabilidade política instalada, o PSD não afasta nenhum cenário para o futuro do executivo municipal.

Caso o impasse evolua para eleições intercalares, António Gonçalves assegura que o partido está preparado para assumir a governação do concelho. “O PSD sempre esteve, e está preparado para governar com competência, experiência e responsabilidade, para dar a São Vicente o desenvolvimento que merece”, afirmou.

Entretanto, o clima político no município continua marcado pela incerteza quanto aos próximos passos do executivo liderado por José Carlos Gonçalves, numa altura em que o cenário de eleições intercalares começa a ser cada vez mais discutido nos bastidores políticos locais.