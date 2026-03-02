ARM reforça frota automóvel

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) reforçou a sua frota automóvel, desta vez com a aquisição de três novas viaturas pesadas de 32 toneladas, destinadas à transferência de resíduos entre as diversas infraestruturas da Região.

Segundo nota à imprensa, trata-se de um investimento na ordem dos 682 mil euros que permitirá aumentar a capacidade operacional, melhorar a eficiência do transporte de resíduos e garantir uma resposta mais célere às exigências ambientais e logísticas da Região, contribuindo para um sistema de gestão de resíduos mais robusto, moderno e sustentável.

De referir que o investimento nestes carros trará mais-valias para toda a Região e não apenas para os municípios aderentes.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve na apresentação destas novas unidades onde constatou a importância desta aquisição para a Região.

“Este é um importante investimento ao nível da transferência de resíduos que irá permitir uma melhor gestão em todo o arquipélago. Até agora tínhamos 10 viaturas dedicadas apenas à transferência de resíduos, das quais 7 a operar na ilha da Madeira e 3 afectas à ilha do Porto Santo com uma média de idades na ordem dos 18 anos. Esta aquisição vêm modernizar o parque automóvel da empresa e permitir uma melhor eficiência”, disse o secretário regional adiantando que este investimento se traduz num compromisso político claro com a modernização dos serviços públicos, a eficiência ambiental e a melhoria da qualidade de vida das populações da Madeira e do Porto Santo.

“Com este investimento o Governo Regional assegura uma resposta mais célere, eficaz e alinhada com as exigências ambientais e logísticas actuais” frisou o governante.

Este reforço surge no âmbito do Plano de Acção Estratégica de Resíduos Urbanos da ARM, nomeadamente da medida que prevê a expansão e melhoria da rede de pontos de entrega de resíduos, incluindo a implementação de novos ecocentros nos concelhos de Santana, Machico e Câmara de Lobos.

Está igualmente prevista a dinamização de ecocentros móveis para recolha de fluxos específicos de resíduos, como pequenos electrodomésticos, pilhas e acumuladores portáteis, lâmpadas e embalagens contaminadas, promovendo o aumento da recolha selectiva.