Madeira também adere à manifestação contra o pacote laboral

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) realiza, esta manhã, uma concentração, seguida de manifestação, contra os retrocessos e a manutenção de políticas que empobrecem quem trabalha.

A iniciativa arranca pelas 10 horas na Rua do Bom Jesus e vai contar com arruada, que também passa pela Ponte do Bom Jesus, Rua 5 de Outubro, Ponte do Bazar do Povo, Largo do Phelps, e Rua Dr. Fernão de Ornelas, a terminar junto à Feira dos Tecidos, onde haverá uma intervenção sindical.

A Jornada de Luta da CGTP, à qual se associa a USAM, pretende uma afirmação colectiva em defesa de "aumentos salariais que recuperem o poder de compra; combate efectivo à precariedade, com vínculos estáveis e direitos garantidos; reforço da contratação colectiva, travando tentativas de desregulação laboral; melhoria das condições de trabalho, com horários dignos e respeito pelos direitos; e serviços públicos fortes, essenciais à coesão social e territorial".

"A USAM sublinha que este pacote laboral, apresentado como modernização, não garante aumentos salariais reais, não combate eficazmente a precariedade, mantém mecanismos que permitem abusos nos horários e continua a desvalorizar a negociação coletiva — pilares fundamentais para a justiça laboral e para a melhoria das condições de vida", aponta.

PCP apela à participação na jornada de luta de 28 de Fevereiro na Madeira O PCP promoveu esta quinta-feira uma acção de contacto com trabalhadores no centro do Funchal, apelando à participação massiva na jornada de luta convocada pelo movimento sindical unitário para o próximo dia 28 de Fevereiro.

Também no Continente, a organização perspectiva a participação de milhares de trabalhadores no Porto e em Lisboa.

O secretário-geral da CGTP espera que "milhares de trabalhadores" saiam à rua para continuar "o caminho de afirmação e combatividade" contra o anteprojecto do Governo de revisão da legislação laboral e que "o passado demonstra que, perante todos os ataques e os atropelos foi a luta dos trabalhadores" que permitiu o país avançar.

Para assegurar a participação dos trabalhadores que trabalham ao fim-de-semana foram emitidos vários pré-avisos de greve, nomeadamente nos sectores do comércio.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - O Café Memória da Madeira é o ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

- 9h30 - JPP promove debate/jornada parlamentar sobre o futuro do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no espaço IDEIA, junto à Assembleia Legislativa da Madeira



- 10h00 - União dos Sindicatos da Madeira (USAM) realiza concentração, seguida de manifestação, no Funchal



- 11h30 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira marca presença no projecto 'Cultura no Centro' com concerto das Ninfas do Atlântico, no Madeira Shopping

- 12h00 - Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma iniciativa junto ao Monumento do Emigrante, no Funchal

- 17h00 - Espectáculo 'Língua Destravada', no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 17h00 e 21h30 - Espetáculo Stand-Up 'Premissas', de Hugo Sousa, no Auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira

- 18h00 - Concerto do Quinteto de Sopros 'Solistas OCM', na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

- 18h00 - Nacional - Sp. Braga, da I Liga, no Estádio da Madeira

- 21h30 - 5.ª Edição da City Sessions, com actuação de Violeta Azevedo, na Galeria Tratuário

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial das Doenças Raras e Dia do Engolidor de Espadas

- Este é o quinquagésimo nono dia do ano. Faltam 306 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1809 - É assinado o Tratado de Aliança e Comércio entre Portugal e o Reino Unido.

1859 - Nasce o médico Manuel Vicente Alfredo da Costa, pioneiro da assistência materno-infantil em Portugal.

1904 -- É criado o Sport Lisboa, que se transformaria no Sport Lisboa e Benfica, em 1906. O Sport Lisboa nasce em Belém sob a divisa "ET PLURIBUS UNUM", tendo a águia como símbolo, e o vermelho e branco como cores.

1916 - Morre, com 72 anos, o escritor norte-americano Henry James, autor de "A Volta do Parafuso" e "Os Europeus".

1922 -- A independência do Egito põe termo a sete anos de protetorado britânico.

1933 - Na sequência do incêndio ao Parlamento alemão, na véspera, o Governo nazi de Adolf Hitler suprime as liberdades civis na Alemanha.

1940 -- Nasce o cantor e compositor norte-americano Joseph Alfred Souter, autor de alguns sucessos dos anos 1960 e 1970 como "Games People Play" e "Down in the Boondocks.

1943 - II Guerra Mundial. Comandos da Resistência Norueguesa à ocupação alemã atacam a produção de água pesada da indústria nazi, essencial para a construção da bomba atómica.

1951 -- O decreto nº. 38186 publicado no Diário do Governo n.º 39/1951 cria o Repartidor Nacional de Cargas, destinado a estabelecer as normas que devem orientar a repartição de cargas na Rede Eléctrica Nacional (REN).

1956 - A Índia e a Indonésia assinam o tratado de auxílio mútuo.

1957 -- Gaston Lagaffe, Gastão Da Bronca, personagem de BD criada por Franquin, surge pela primeira vez na revista Spirou.

1966 - Morrem os astronautas norte-americanos Elliot See, aos 38 anos, e Charles Bassett, aos 34 anos, quando voavam na aeronave T-38 Talon de Houston para St. Louis se despenha na base de Saint Louis.

1969 - Um sismo de magnitude de 6,5 na escala de Richter, com o epicentro localizado a sudoeste do Cabo de S. Vicente, cerca de 250 quilómetros a sudoeste de Lisboa, é sentido em todo o território continental.

1972 - O advogado Francisco Sá Carneiro, antigo deputado da Ala Liberal, confessa-se desiludido com a prometida abertura da "Primavera Marcelista", em entrevista à Flama.

1973 -- O decreto nº. 73/73 publicado no Diário do Governo nº. 50/1973 define os preceitos a que deve obedecer a qualificação dos técnicos responsáveis pelos projectos de obras sujeitas a licenciamento municipal.

- Cerca de 400 índios norte-americanos ocupam a região de Wounded Knee, no Dakota do Sul, estados Unidos, em protesto pelo sistema das reservas instituído no final do século XIX.

1975 - O Movimento da Libertação da Mulher promove uma manifestação em Lisboa pela despenalização do aborto.

1976 - O atleta português Carlos Lopes vence o Crosse das Nações, em Chepstow, no País de Gales.

- A Espanha retira-se definitivamente do Sara Ocidental.

1979 - Moçambique decreta a pena de morte ao abrigo da Lei dos crimes contra a segurança do povo e do Estado popular.

1981 -- É criada a Organização Socialista Interafricana, presidida por Leopoldo Senghor.

1986 -- Morre, aos 59 anos, o primeiro-ministro sueco Olof Palme, assassinado à saída de um cinema em Estocolmo. Figura chave da social-democracia europeia, pioneiro do chamado Estado Social do pós-Guerra.

1991 - Guerra do Golfo. O Presidente norte-americano, George H. W. Bush, anuncia o cessar-fogo. A rendição de Saddam Hussein é entregue às Nações Unidas (ONU).

1993 -- Agentes federais norte-americanos do FBI assaltam a herdade de Waco, Texas, onde se fecharam os membros da seita religiosa Davidiana, 51 dias antes. Morrem 10 pessoas.

1995 - Termina oficialmente o serviço militar obrigatório na Bélgica.

1996 -- Morre, com 64 anos, Daniel Júlio Chipenda, foi dirigente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA).

1998 - Portugal entra na lista dos países fundadores do Euro.

- O atleta Rui Silva sagra-se pela primeira vez campeão da Europa dos 1.500 metros em pista coberta, em Valência, em Espanha com 3.44,57 minutos.

1999 - É apresentado o Bloco de Esquerda (BE), organização política com base no PSR, UDP, no movimento Política XXI e independentes, no Fórum Lisboa, durante a Assembleia de Fundação.

2002 - Os ministros da Justiça e da Administração Interna da União Europeia aprovam a instalação definitiva em Haia, Holanda, do Eurojust, organismo de cooperação judiciária entre os Quinze.

2003 - O ex-comandante da polícia de Timor-Leste, o brigadeiro general Timbul Silaen e os ex-comandantes das milícias Aitarak e Mahidi, Eurico Guterres e Câncio Lopes de Carvalho são formalmente acusados de crimes contra a humanidade cometidos em 1999, nos processos entregues ao Tribunal de Díli.

2004 - Morre, com 89 anos, o historiador norte-americano Daniel Joseph Boorstin, autor de "Os Descobridores".

2005 - A Portugal Telecom anuncia a venda da Lusomundo Serviços à Controlinveste, que controla o grupo Olivedesportos, por 300,4 milhões de euros.

- O Birmingham Contemporary Music Group estreia "Hovering Over", do compositor português Luís Tinoco.

2006 - Morre, com 85 anos, Owen Chamberlain, físico e cientista norte-americano, Prémio Nobel da Física em 1959 pela descoberta do antiprotão.

2007 - Portugal termina missão militar de mais de dez anos na Bósnia-Herzegovina.

- O escritor José Saramago recebe o Prémio de Filho Predilecto da Andaluzia, Espanha.

- Morre, aos 89 anos, Arthur Bancroft Schlesinger, historiador norte-americano, antigo assessor do Presidente, John F. Kennedy, vencedor de dois Pulitzer.

- Morre, com 60 anos, Billy Thorpe, cantor e guitarrista australiano, O seu tema mais conhecido é "Most People I Know (Think I´m Crazy)", lançado em 1972.

2008 - O Presidente do Quénia, Mwai Kibaki, e o líder da oposição, Raila Odinga, assinam um acordo de governo de "coligação", no âmbito das negociações para pôr fim à grave crise pós-eleitoral no Quénia. A vaga de violência que se seguiu, por todo o país, fez mais de 1.500 mortos e 300.000 deslocados.

- O Tribunal de Instrução Criminal do Porto determina que Valentim Loureiro e o filho, João Loureiro, vão a julgamento no processo do Apito Dourado relativo ao jogo Boavista-Estrela da Amadora, a contar para a 3ª jornada da época 2003/2004 da principal liga portuguesa de futebol, que se realizou a 03 de Abril de 2004.

2010 -- Morre, aos 62 anos, o escritor mexicano Carlos Montemayor, autor de "Guerra no Paraíso", "Los informes secretos", "Las armas dela alba" ou "La violência de Estado: Antes e despues de 1968".

2011 -- Morre, aos 89 anos, a atriz norte-americana Jane Russell, celebrizada por filmes como "Os homens preferem as loiras".

- Morre, com 79 anos, a atriz Annie Girardot, que se destacou no cinema francês nos anos 1970. Estreou-se no cinema em "Treize à table", de André Hunebelle, em 1955, e foi dirigida por Luchino Visconti, em 1960, no seu primeiro grande papel dramático em "Rocco e os Seus Irmãos".

2012 -- O Boavista recebe uma notificação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa considerando nula a reunião do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que confirmou a sua despromoção à Liga de Honra.

- No final da terceira avaliação ao programa de ajuda financeira a Portugal, a 'troika' (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional) anuncia que aprovou nova tranche de 14,9 mil milhões de euros para Portugal.

- O parlamento grego aprova novos cortes orçamentais para garantir o segundo resgate dos credores internacionais, com o objetivo de impedir que o país entre numa situação de incumprimento descontrolado já em março.

- Morre, aos 70 anos, Jaime Graça, ex-futebolista e um dos "magriços" que conquistou o terceiro lugar no Mundial de futebol de 1966.

2014 - O Governo anuncia que a 11.ª avaliação regular da 'troika' (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional) ao programa de resgate de Portugal terminou "de forma positiva".

2015 -- Morre, aos 92 anos, Yasar Kemal, escritor turco, considerado o expoente máximo da literatura do país.

2017 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia primeiro discurso sobre o Estado da União, numa sessão conjunta do Congresso norte-americano, que reúne Senado (câmara alta) e Câmara dos Representantes (câmara baixa).

- Morre, aos 79 anos, Fernando Taborda, ator português que se destacou pelo desempenho na peça "A vida do grande D. Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Pança", de António José da Silva, em 1991.

2019 - O Governo aprova a nova lei orgânica da autoridade da Proteção Civil, que vai passar a designar-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e que traz a profissionalização do sistema e um novo modelo de seleção de dirigentes.

- Morre, aos 89 anos, André Previn, norte-americano de origem alemã, maestro e compositor vencedor de quatro Óscares pelo trabalho de direção e orquestração de bandas sonoras como "My Fair Lady", "Irma la Douce", "Gigi" e "Porgy and Bess".

2020 -- A Organização Mundial de Saúde eleva o risco de expansão global do novo coronavírus para "muito elevado", no mesmo dia em que foi confirmado na Nigéria o primeiro caso de contágio na África Subsaariana.

- Irão regista 34 mortes em 388 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e torna-se país com maior número de mortes por covid-19 fora da China.

- O Leixões é condenado a dois anos de proibição de participar na I e II ligas, no âmbito do julgamento do processo denominado de Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assina o pedido formal para a entrada do país na União Europeia.

- O Comité Olímpico Internacional recomenda que federações desportivas e organizadores não convidem ou permitam a participação de atletas russos ou bielorrussos em quaisquer provas internacionais, na sequência da investida militar da Rússia em solo ucraniano.

- Os clubes e as seleções russas de futebol são suspensas de todas as competições, por decisão conjunta da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) e da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), devido à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

- Morre, com 51 anos, Fernando Rocha Andrade, advogado, político e professor, foi primeiro sub-secretário de Estado da Administração Interna no XVII Governo Constitucional e secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, entre novembro de 2015 e 2017.

2023 - O Tribunal da Relação de Évora anula o acórdão do julgamento do processo de Tancos, que, em janeiro de 2022, condenou 11 dos 23 arguidos.

- O Ministério Público acusa o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, a SAD 'encarnada' e o administrador Domingos Soares de Oliveira do crime de fraude fiscal no processo conhecido como 'Saco Azul'.

2025 - Num diálogo tenso, em direto nas televisões, o Presidente norte-americano, Donald Trump e o vice-presidente, JD Vance, acusam o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser "desrespeitador" numa reunião na Casa Branca, Washington. Volodymyr Zelensky sai da Casa Branca sem assinar o acordo sobre a exploração de minerais estratégicos da Ucrânia, exigido pelos Estados Unidos em troca de ajuda norte-americana a Kiev. Dias depois, o Presidente norte-americano ordena a suspensão do apoio militar à Ucrânia.

PENSAMENTO DO DIA: