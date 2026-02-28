Manchester City vence Leeds com golo de Semenyo e pressiona líder Arsenal

Um golo solitário do avançado ganês Antoine Semenyo permitiu hoje ao Manchester City vencer por 1-0 no estádio do Leeds e pressionar o líder Arsenal, que recebe no domingo o Chelsea, no imprevisível dérbi londrino da 28.ª jornada.

Os 'citizens' terminaram o jogo a defender o magro pecúlio, alcançado graças ao impecável sentido de oportunidade de Semenyo, reforço de inverno do clube de Manchester, que correspondeu com entrada impetuosa ao cruzamento rasteiro do argelino Rayan Ait-Nouri já no período de compensação da primeira parte, aos 45+2 minutos.

O City consolidou o segundo lugar e reduziu para apenas dois pontos o atraso para o Arsenal, a distância real entre as duas equipas na Premier League, uma vez que os londrinos, apesar de ainda jogarem no domingo nesta ronda, já disputaram o jogo da 31.ª jornada, com o lanterna-vermelha Wolverhampton, no qual concederam um comprometedor empate 2-2.

A equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola contou a tempo inteiro com os três internacionais portugueses do plantel (os defesas Rúben Dias e Matheus Nunes e o médio Bernardo Silva), mas não com o avançado norueguês Erling Haaland, melhor marcador do campeonato, com 22 golos, devido a lesão.

Horas antes, o Liverpool tinha apanhado o rival Manchester United, quarto classificado da Liga inglesa, ao vencer por categórico 5-2 na receção ao 'aflito' West Ham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

O campeão inglês resolveu a questão a seu favor ainda durante a primeira parte, na sequência dos golos marcados pelo francês Hugo Ekitike, aos cinco minutos, pelo neerlandês Virgil van Dijk, aos 24, e pelo argentino Alexis Mac Allister, aos 43, que puseram em evidência as fragilidades dos visitantes.

O West Ham, pelo qual o médio português Mateus Fernandes foi totalista, reduziu aos 49 minutos, através do checo Tomas Soucek, mas o neerlandês Cody Gakpo aumentou para 4-1, aos 70, e, apesar de o argentino Taty Castellanos ter voltado a marcar para os visitantes, aos 75, um autogolo do francês Axel Disasi, aos 83, fixou a vantagem de 5-2 para os 'reds'.

O Liverpool subiu ao quinto lugar da Premier League, em igualdade com o Manchester United, quarto classificado, com menos um jogo realizado (recebe no domingo o Crystal Palace), ambos a três pontos do Aston Villa, terceiro colocado, ainda que o líder Arsenal e o perseguidor Manchester City, a 13 e 11 pontos de distância, pareçam já inalcançáveis.

Os 'reds' distanciaram-se do Chelsea, sexto posicionado, que tem agora menos três pontos e, apesar de ter também menos um jogo realizado, terá a difícil tarefa de o cumprir no estádio do Arsenal, com a agravante de ter ficado mais pressionado pelo Brentford, sétimo da tabela, que hoje venceu por sensacional 4-3 no terreno do Burnley (19.º).

O West Ham permanece na 18.ª e antepenúltima posição, a primeira da zona de despromoção, imediatamente à frente do Burnley, cuja derrota frente ao Brentford teve contornos invulgares: os visitantes estiveram a ganhar por 3-0, permitiram o empate à equipa da casa e foram salvos por um golo marcado em período de compensação pelo dinamarquês Mikkel Damsgaard, que tinha inaugurado o marcador.