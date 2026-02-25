Ministro das Finanças mantém-se sobre observação "por precaução"

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu hoje entrada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, estando atualmente a realizar exames médicos, disse à Lusa fonte oficial do hospital, sem avançar mais pormenores.

A informação foi confirmada num comunicado da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, que disse que o ministro deu entrada na manhã de hoje na Urgência Central do Hospital de Santa Maria "na sequência de uma indisposição".

Miranda Sarmento realizou "exames que descartam o cenário de um acidente vascular cerebral", que chegou a ser avançado por alguns meios de comunicação, e mantém-se sobre observação "por precaução".

Joaquim Miranda Sarmento assumiu a pasta das Finanças em ambos os governos liderados por Luís Montenegro, tendo sido assessor económico do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva entre 2012 e 2016.

O governante nasceu a 07 de agosto de 1978 em Lisboa, tendo hoje 47 anos.