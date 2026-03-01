O secretário regional de Agricultura e Pescas afirmou na Festa da Anona, em Santana, que o Governo Regional vai continuar a reforçar o apoio ao sector primário, anunciando o aumento dos incentivos à produção e garantindo que o projecto do Nó do Cortado mantém o compromisso assumido com o concelho.

Durante a iniciativa promovida pela Casa do Povo do Faial, o governante começou por sublinhar a importância do certame na dinamização da agricultura local: “Estamos mais uma vez aqui a trazer a dinamização das políticas agrícolas de base local para esta freguesia, para este município, num evento que se quer que seja cada vez mais um evento regional”, afirmou, acrescentando que o objectivo passa por criar iniciativas “que representam de uma forma global aquilo que é a produção agrícola na Região Autónoma da Madeira”.

Recordando os 35 anos do certame, Nuno Maciel destacou o papel das instituições locais e dos agricultores na continuidade da iniciativa.

“Há 35 anos atrás vários foram aqueles que aqui sonharam fazer este certame. Hoje, 35 anos depois, pela mão da Casa do Povo, com o apoio das instituições locais e com a presença sempre do Governo Regional, estamos a renovar esse compromisso”, disse, anunciando igualmente o reforço dos apoios à produção de anona através dos fundos comunitários.

“Este ano vamos continuar a apoiar a anona e vamos incentivar ainda mais por via dos fundos comunitários, através do POSEI, para que a anona seja mais apoiada em termos da sua produção, por via de uma subida de 20%”, afirmou, acrescentando que estes apoios “chegarão depois ao bolso dos nossos agricultores”.

Segundo os números apresentados, a campanha deverá encerrar com cerca de 1.100 toneladas produzidas e um retorno estimado de 2,7 milhões de euros para os produtores, com um preço médio na ordem dos 2,5 euros por quilo.

“O que queremos é que, com a mesma produção, possamos deixar mais dinheiro no bolso”, sublinhou, reconhecendo que a agricultura regional enfrenta limitações estruturais. “Sabemos que nunca vamos ter uma agricultura de grande escala, porque sabemos a nossa realidade”, evidenciou, referindo ainda que a procura pela produção regional continua a aumentar, revelando contactos recentes com operadores comerciais.

“Ainda esta semana reuni com representantes das grandes superfícies nacionais aqui na Madeira e o que eles nos pedem é mais produção regional”, afirmou durante a intervenção, aproveitando para abordar directamente o projecto do Nó do Cortado, e deixando uma garantia à população de Santana.

“O Governo Regional não extingue o Nó do Cortado. Houve necessidade de fazer aqui uma nova reprogramação, mas ele continua presente, ele está presente no nosso plano de investimentos e é um compromisso que nós mantemos com o município de Santana”, declarou.

A terminar, Maciel agradeceu o envolvimento das entidades locais e dos agricultores, defendendo que estes certames são sobretudo um sinal de proximidade.