Assembleia Municipal de Machico rejeita propostas do JPP sobre espaço público

A Assembleia Municipal de Machico rejeitou, na reunião realizada a 25 de Fevereiro, um conjunto de propostas de recomendação apresentadas pelo grupo municipal do Juntos Pelo Povo (JPP), relacionadas com intervenções em diferentes espaços públicos do concelho.

Em comunicado divulgado este sábado, o JPP refere que as recomendações incidiam sobre medidas consideradas "prioritárias para a qualidade dos munícipes", nomeadamente a repintura e reorganização da sinalização horizontal dos lugares de estacionamento na zona envolvente à Escola Básica e Secundária de Machico, piscina e campo de futebol municipal.

As propostas incluíam ainda a manutenção regular dos acessos ao mar nas freguesias com litoral, como o pontão de Machico e o cais da Pedradeira, bem como a limpeza e conservação de passeios, adufas, valetas e pavimento em várias estradas municipais, entre as quais o Caminho do Arrebentão, Caminho do Ribeiro Escuro e Lameirões.

Outra das recomendações apresentadas dizia respeito à requalificação da antiga escola situada no centro do Porto da Cruz, com o objectivo de adaptar o espaço a utilização polivalente de apoio às actividades culturais e associativas locais.

Segundo o JPP, as propostas foram rejeitadas com o argumento de que os trabalhos de limpeza, manutenção e requalificação já se encontram em curso. Contudo, os deputados municipais do partido consideram que a situação observada no terreno “não confirma, de forma consistente e generalizada, essa operacionalização”.

No comunicado, o grupo municipal afirma que persistem problemas relacionados com o estado do pavimento de caminhos e estradas, passeios degradados, marcações de estacionamento pouco visíveis e necessidade de melhoria de infra-estruturas destinadas ao movimento associativo no Porto da Cruz.

O JPP acrescenta que continuará a acompanhar estas matérias no âmbito das suas funções de fiscalização, defendendo intervenções que promovam a "segurança rodoviária, da valorização do espaço público, da dinamização associativa e da manutenção adequada das infraestruturas municipais em todo o concelho".