Kiev e Moscovo realizaram nova troca de restos mortais de soldados

A Ucrânia anunciou hoje que recebeu mais mil corpos da Rússia, apresentados como sendo de soldados ucranianos mortos em combate.

"Hoje, foram realizadas as medidas de repatriamento; mil corpos foram devolvidos à Ucrânia, os quais, segundo a Rússia, são de soldados ucranianos", anunciou o Centro Ucraniano para Prisioneiros de Guerra.

Por outro lado, Moscovo, indicou que recebeu de Kiev os restos mortais de 38 soldados russos especificando que a troca fez parte dos acordos assinados entre as delegações ucraniana e russa em Istambul no ano passado.

A troca de restos mortais de soldados mortos em combate e prisioneiros de guerra constitui o único ponto de cooperação entre os dois países, quase quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia.

Entretanto, as conversações tripartidas entre Kiev, Moscovo e Washington foram realizadas em Abu Dhabi na passada sexta-feira e sábado, as primeiras negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia sobre o plano dos Estados Unidos para o fim da guerra.

Os contactos devem continuar no domingo em Abu Dhabi.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou em fevereiro de 2022 uma campanha de grande escala contra todo o território ucraniano.