'Le Nomad' fez a sua primeira paragem no UniRaid de Marrocos

A dupla madeirense Gonçalo e Nélson Rodrigues já realizou a primeira paragem no UniRaid 2026. Pai e filho percorrem o deserto, num carro com mais de 15 anos, para entregar bens solidários a crianças em aldeias isoladas de Marrocos.

Está a decorrer a primeira etapa da prova, sendo que os madeirenses já realizaram a viagem de Tanger para Azrou, num total de 420 quilómetros. "Foi tudo em estrada e tranquilo", dá conta Gonçalo Rodrigues, em declarações ao DIÁRIO. O jovem afirma que esta é também uma forma de conhecer os outros participantes.

A fase seguinte já conta com uma estrada com mais 'obstáculos', encontrando crianças espalhadas pelo deserto, que querem receber esse apoio por parte dos participantes.

Ao longo da desta semana, o Peugeot 205 ‘Le Nomad’ - recém-transformado em obra de arte itinerante - vai atravessar o deserto, passado por locais emblemáticos, como a Cordilheira do Médio Atlas, o deserto de Erg Chebbi e a cidade imperial de Marraquexe.