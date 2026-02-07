Miguel Pita reeleito conselheiro nacional do ADN

Miguel Pita, coordenador regional do ADN Madeira, foi reeleito conselheiro nacional do partido, no IV Congresso do ADN, que hoje se realizou em Vila Nova de Gaia. Um dos propósitos foi o de eleger o novo Conselho Nacional para o próximo Triénio 2026/2029, assim como a aprovação de alterações em documentação do partido.

As alterações estão relacionadas com o projecto de novos Estatutos do ADN; declaração de princípios e ainda o programa político. "De referir que a votação foi unânime na aprovação desses três importantes documentos, assim como na eleição do Conselho Nacional, revelando uma forte coesão e união interna do Partido ADN", aponta em nota à imprensa.

A reeleição de Miguel Pita é encarada como uma forma de dar continuidade ao trabalho realizado na Região desde 2023, 2promovendo um crescimento sustentado na verdade e com seriedade perante a população portuguesa, independentemente da sua ideologia política".