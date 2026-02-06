Ventura afasta responsabilidade de possível desmobilização da ida às urnas

O candidato presidencial André Ventura afastou hoje qualquer responsabilidade numa possível desmobilização da ida às urnas, face ao seu apelo ao adiamento das eleições devido ao mau tempo.

Questionado sobre se a defesa de um adiamento das eleições por uma semana não poderá desmobilizar os eleitores de ir às urnas no domingo, André Ventura afirmou que isso "não interessa", acrescentando: "Não estou a pensar nisso".

O candidato, que falava aos jornalistas em Alcácer do Sal, rejeitou que possa ser corresponsabilizado por uma baixa ida às urnas nesta segunda volta, atirando as culpas àqueles "que querem manter as eleições a todo o custo" e àqueles "que querem manter eleições com metade do país devastado pela tempestade e sob risco de novas tempestades".

Já à hora de almoço, o também presidente do Chega tinha antecipado um aumento da abstenção no domingo, "talvez a maior que alguma vez" se registou.

Em Alcácer, o candidato apoiado pelo Chega reiterou que está apenas a pensar "na ajuda das pessoas", depois de uma ação de campanha junto a um armazém de recolha de bens em Alcácer do Sal, concelho muito afetado pela depressão Leonardo.

Se há uma semana o candidato tinha chamado a comunicação social para se mostrar a recolher bens para a zona de Leiria, hoje, esteve em Alcácer do Sal, onde foi filmado e fotografado a entregar bens num armazém onde está a ser gerida e selecionada a ajuda para as populações afetadas daquele concelho do distrito de Setúbal.

O candidato chegou cerca de uma hora depois do previsto, depois de a chuva e vento intensos que se sentiam no local pararem.

Além de Ventura, deputados do Chega e militantes descarregaram bens de três viaturas (um veículo comercial de carga e dois carros) para dentro de um dos armazéns.

A concentração da comitiva da candidatura, câmaras e jornalistas criou alguma confusão na entrada do armazém, enquanto sacos de comida e produtos de higiene, paletes de águas e pacotes de leite eram entregues.

No meio dos donativos entregues, estava um saco de pano da candidatura presidencial do líder do Chega.

Questionado sobre o porquê de optar por fazer aquela ação acompanhado da comunicação social, André Ventura optou por criticar os jornalistas e vincar apenas que "é preciso ajudar" as pessoas.

"As pessoas agradeceram e continuam a agradecer estarmos aqui a dar essa ajuda e essa visibilidade", afirmou.

Durante a visita, uma voluntária explicou a Ventura que está a chegar a Alcácer "muita coisa do país inteiro" e "muitas pessoas para ajudar", sublinhando que há quem tenha perdido o seu negócio ou a sua casa e está ali, naqueles armazéns, a ajudar "desde o início".

No final da visita, o candidato foi interpelado por uma popular que lhe pediu que regresse àquela zona afetada por cheias quando o nível da água descer e for altura de limpar e reconstruir, e o candidato prometeu fazê-lo, defendendo também que os apoios anunciados pelo Governo cheguem às pessoas rapidamente.